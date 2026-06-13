¡Tenemos los días contados! Vidente advierte invasión extraterrestre durante Brasil Vs Escocia

Una vidente brasileña aseguró que el miércoles 24 de junio los extraterrestres invadirán Miami durante el partido del Mundial 2026 entre Brasil y Escocia: “Había muchos gritos, llanto y gente sufriendo”.

En las últimas horas se hizo viral la teoría de una vidente sudamericana que, vistiendo la playera de Brasil, contó entre lágrimas que los extraterrestres abducirán a un sinfín de personas durante el partido que se llevará a cabo en Miami correspondiente a la Jornada 3 del Mundial 2026.

En su relato, cuenta que las naves eran las encargadas de llevarse a futbolistas y aficionados, creando terror en la población mundial:

“Soñé de nuevo que los extraterrestres invadirán el campo de Miami y vi a los jugadores siendo abducidos por la primera nave que llegaba, yo estaba adentro de esa nave cuando se levantaba”.

Entre las características que tenía el momento, en el que ella también se encontraba presente, recordó que es la segunda ocasión que tiene este mismo sueño, confirmando y haciendo hincapié en la fecha y sede en donde esto -presuntamente- está destinado a suceder:

Había muchos gritos y llanto, gente sufriendo. Tengo que decirles que estoy muy espantada porque es la segunda vez que tengo este sueño con el 24 de junio cuando se juegue ese partido en Miami”.

El 24 de junio será día en donde se comiencen a confirmar los primeros cruces para los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026, donde México también tendrá actividad en cuanto se enfrente a Chequia desde la cancha del Estadio Ciudad de México, recinto en el que ya conoce la victoria dentro de esta misma justa veraniega.

BFG