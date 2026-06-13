Mundial 2026: Policía olvida su trabajo y enamora aficionados en Fan Fest

Horas antes de que Escocia debute en el Mundial 2026 y ponga fin a una espera de 28 años sin asistir a una Copa del Mundo, miles de aficionados se reunieron en el Fan Fest de Boston y fueron sorprendidos por un policía que derrochó talento al dominar el balón y terminar siendo alabando y abrazado por decenas de seguidores.

Con playeras de Escocia, Estados Unidos, Brasil y Colombia alrededor, un policía acaparó los reflectores en Boston al tomar el balón y dominarlo en 17 ocasiones para ser abrazado y llevarse una de las grandes experiencias que representa una Copa Mundial de la FIFA.

Utilizando ambas piernas, el policía mostró su talento -olvidó por un momento sus labores- y pisó el esférico para terminar siendo abrazado por cada uno de los aficionados que se encontraban a su alrededor:

Debut de Escocia ante Haití en el Mundial 2026

Escocia y Haití no son favoritos dentro del Grupo C, mismo que comparten con Brasil y Marruecos que estarían disputando entre sí el liderato del sector en busca de abrirse el camino para una eventual fase de eliminación directa.

Por lo tanto, este compromiso entre europeos y caribeños representa una oportunidad de oro para poder adueñarse del tercer lugar y soñar con ser uno de los 8 combinados que aprovechen dicho sitio para calificar hacia los 16avos de Final, hecho sin precedentes tanto para Escocia como para Haití.

Estos son todos los detalles para el compromiso correspondiente a la Jornada 1 del Mundial 2026:

Día: sábado 13 de junio, 2026.

Horario: 19:00 horas (tiempo del Centro de la Ciudad de México).

Estadio y capacidad: Boston Stadium / 68,756 espectadores.

Canal de TV en México: en exclusiva por VIX Premium.

El Boston Stadium será la sede del Escocia Vs Haití, recinto con capacidad para 68,756 espectadores. Reuters

BFG