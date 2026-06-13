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Mundial 2026: Policía olvida su trabajo y enamora aficionados en Fan Fest

Dominando el balón 17 veces, un policía terminó siendo la sensación dentro del Fan Fest de Boston previo al partido que pondrá a prueba a Escocia y Haití 

Por: Bernardo Ferreira

Durante el Fan Fest de Boston, policía domina el balón y se gana el abrazo de decenas de aficionados.
Durante el Fan Fest de Boston, policía domina el balón y se gana el abrazo de decenas de aficionados.Capturas de pantalla

Horas antes de que Escocia debute en el Mundial 2026 y ponga fin a una espera de 28 años sin asistir a una Copa del Mundo, miles de aficionados se reunieron en el Fan Fest de Boston y fueron sorprendidos por un policía que derrochó talento al dominar el balón y terminar siendo alabando y abrazado por decenas de seguidores.

Con playeras de Escocia, Estados Unidos, Brasil y Colombia alrededor, un policía acaparó los reflectores en Boston al tomar el balón y dominarlo en 17 ocasiones para ser abrazado y llevarse una de las grandes experiencias que representa una Copa Mundial de la FIFA.

Utilizando ambas piernas, el policía mostró su talento -olvidó por un momento sus labores- y pisó el esférico para terminar siendo abrazado por cada uno de los aficionados que se encontraban a su alrededor:

Debut de Escocia ante Haití en el Mundial 2026

Escocia y Haití no son favoritos dentro del Grupo C, mismo que comparten con Brasil y Marruecos que estarían disputando entre sí el liderato del sector en busca de abrirse el camino para una eventual fase de eliminación directa.

Por lo tanto, este compromiso entre europeos y caribeños representa una oportunidad de oro para poder adueñarse del tercer lugar y soñar con ser uno de los 8 combinados que aprovechen dicho sitio para calificar hacia los 16avos de Final, hecho sin precedentes tanto para Escocia como para Haití.

Estos son todos los detalles para el compromiso correspondiente a la Jornada 1 del Mundial 2026: 

Día: sábado 13 de junio, 2026.

Horario: 19:00 horas (tiempo del Centro de la Ciudad de México).

Estadio y capacidad: Boston Stadium / 68,756 espectadores.

Canal de TV en México: en exclusiva por VIX Premium.

El Boston Stadium será la sede del Escocia Vs Haití, recinto con capacidad para 68,756 espectadores.
El Boston Stadium será la sede del Escocia Vs Haití, recinto con capacidad para 68,756 espectadores.Reuters

BFG

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