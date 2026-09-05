En Brasil anticipan que América hará válida la compra de Raphael Veiga 

El América abrirá la cartera a fin de año con la intención de quedarse con los derechos federativos del brasileño Raphael Veiga, reportaron medios en Brasil.

De acuerdo con ESPN Brasil, el Palmeiras fue anticipado por el América sobre las posibilidades de hacer válida la opción de compra del mediocampista.

El futuro del jugador, a préstamo desde el torneo pasado, quedó en vilo tras la salida de su compatriota André Jardine, en la era del técnico uruguayo Guillermo Almada mejoró su crédito por las actuaciones en Liga MX y Leagues Cup.

Almada ha considerado la continuidad del jugador de 31 años, movimiento que le costará a las Águilas aproximadamente 6 millones de dólares.

Pero Raphael Veiga ha sido hermético con el tema. Analiza su estadía hasta final de curso, aunque ESPN Brasil destaca que el futbolista nacido en Sao Paulo desea regresar al Verdao.

Al momento, en el Apertura 2026 el brasileño registra seis partidos y una anotación, mientras que en la Leagues Cup acumula cinco partidos, una anotación y tres asistencias.

Lima brinca a otro histórico de Brasil

Tras su gris paso con el América, el mediocampista brasileño Vinicius Lima ahora fue prestado al Santos brasileño.

Lima, que vistió de americanista en la última etapa de Jardine en Coapa, volvió con el Fluminense, club dueño de sus derechos federativos.

“Estoy muy contento con la oportunidad. Llego muy motivado y consciente del peso y la responsabilidad de llevar una camiseta con tanta historia en el futbol brasileño. Estar aquí en Santos, un orgullo", dijo el jugador del América.