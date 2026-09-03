Almeyda responde a quejas por el arbitraje: "Lo importantes es la final y que eliminamos al América"

Matías Almeyda, entrenador del Monterrey, fue mesurado por la polémica arbitral que imperó en la semifinal de Leagues Cup contra el América. Incluso calificó de buena labor la noche que tuvo el arbitraje de Mario Escobar como juez central y de Érick Yair Miranda en la cabina del VAR.

"Nosotros tuvimos el primer partido que también el árbitro, por ahí en ése se equivocó. Este partido no sé si se equivocó, creo que cobró bien, nos cobró dos laterales por lo segundo, nos cobró un saque de banda, a ellos no le contaban los segundos, no sé pero le respeto. Lo importante para nosotros es que estamos en una final y eliminamos al América, un club importante"

Tras la semifinal en la que Monterrey superó a las Águilas del América en tanda de penales 2-2 (4-5), en Los Ángeles, California, las quejas del americanismo radicaron en un supuesto penal no marcado para los azulcremas, por una falta sobre Henry Martín. Y la supuesta falta de Kevin Álvarez sobre Orbelín Pineda dentro del área.

El Pelado inyecta humildad a los regios

Almeyda lo celebra. Reconoce que tomó las riendas de un equipo duramente golpeado, pero resaltó la disposición de su grupo en lugar de colgarse medallas.

"No, en mi mano no, porque si no me creería que soy el todopoderoso y no lo soy, soy uno más de un grupo de un proceso, de un proyecto, tomo decisiones deportivas futbolísticas y después hay un grupo que nos está acompañando, un grupo que me dirigió y que son los directivos y tengo un grupo staff muy grande que todos le meten mucha pasión y mucho amor a lo que hacen".

Incluso el mensaje del técnico argentino pretende levantar el ánimo de lo que se vive en Liga MX, al marchar novenos del Apertura 2026.

"Sí creo que todo esto sirve para que la familia Monterrey esté unida en las victorias, en las derrotas y todo lo que trato de transmitir desde el día que llegue con los jugadores, entonces mientras un equipo da el alma, eso se valora. Después puede pasar todo en el futbol. Yo di la palabra de dos años y sé que me lo van a cumplir, también entonces en dos años este equipo va a competir, va a competir como lo viene haciendo desde que arrancamos", añadió sobre su objetivo contractual en su segundo equipo mexicano, luego de una etapa con las Chivas.

Flores para el 'Turco' Mohamed: "Es un genio"

Final de estratega argentinos en la Leagues Cup. Almeyda en el resurgimiento del Monterrey y Antonio Mohamed como el encargado de mantener las llamas del Infierno Escarlata. Pero con un profundo respeto por la rivalidad que se aproxima en Estados Unidos.

"El Turco es un genio. Es una excelente persona, tenemos amigos en común, es un tipo que está desde hace mucho tiempo en México, conoce todo y a medida que pase el tiempo él se ha convertido en uno de los técnicos más ganadores, entonces mi respeto. Pero no como futbol, respeto le tengo a la persona y después del futbol, es un deporte, pero sí es un excelente entrenador, no le voy a decir yo, sus números lo avalan", refirió por el entrenador del Toluca, actual campeón Concacaf Champions Cup y bicampeón de Liga MX con los choriceros.