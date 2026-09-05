"Será complicado": Checo Pérez admite desventaja técnica con Cadillac en Monza

Monza, una pista que ha sido significativa en la historia de Sergio Pérez desde las categorías de desarrollo, será un poco como una pesadilla este domingo en su primera ocasión con Cadillac en el Gran Premio de Italia al estar condenado a las filas traseras de la parrilla en una carrera que servirá para recolectar información para la escudería americana.

La situación de Checo Pérez en el Templo de la Velocidad no fue la que esperaba. A diferencia de Bottas, el mexicano no contó con el nuevo alerón trasero que, en teoría, debía llegar hoy por la mañana. Sumado a esto tampoco tuvo el nuevo motor Ferrari con el ADUO 2, una situación que lo llevó a quedar por detrás del finlandés separado por menos de dos décimas de segundo.

El originario de Jalisco no buscó excusas y admitió la superioridad de Bottas, pero advirtió que estas desventajas técnicas le pasaron un costo.

“No tuvimos la nueva versión del motor Ferrari y tampoco el alerón que necesitábamos para Monza, al final no lo pudimos poner en tiempo, entonces por ese lado siempre complicado, pero bueno, mejor de lo esperado”

Con la falta de estos elementos, Pérez admite que la carrera del domingo donde la velocidad punta es crítica no luce sencilla.

Sergio Pérez está optimista de cara al cierre de temporada con la presencia de Marcin Budkoswki. Cadillac Formula 1 Team

“En carrera será importante poder mantener un buen ritmo y seguir mejorando…Trataremos de salvar la carrera porque será larga. Aquí todo puede pasar, mañana creo que será una carrera muy tranquila, al menos que haya accidentes o todo este tipo de cosas que han pasado, creo que será una carrera tranquila, una parada”.

Al ser cuestionado sobre el avance que ha visto el fin de semana con Cadillac, el mexicano indicó que aún falta mucho camino por recorrer.

“Ahora tenemos que hacer mucho trabajo en la fábrica porque tenemos mucho que mejorar nuestros procedimientos, tuvimos problemas el alerón que no llegó, que aquí nos costó bastante tiempo, todo este tipo de cosas, hay mucho desempeño ahí en la mesa que tenemos que trabajar”.