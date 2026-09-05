Flick se rinde ante el Real Madrid: “jugó bien”

La derrota del Real Madrid ante el Betis de Álvaro Fidalgo no pasó desapercibida para Hansi Flick. El técnico del Barcelona se rindió ante el juego de los dirigidos por José Mourinho.

“Ayer el Real Madrid también jugó bien. Creo que tuvieron ocasiones muy claras y al final así es el futbol, siempre puede ocurrir esto. Para nosotros es importante que nos centremos en nosotros mismos”, indicó Hansi Flick, previo a enfrentar al Valencia.

Hansi Flick incluirá a Lamine Yamal para visitar al Valencia, después de que el jugador sufriera un golpe Reuters

Si el Barcelona le gana a los “chés”, se distanciarían a tres unidades del Real Madrid, duelo que se disputará en el Camp de Mestalla.

“Queremos jugar a nuestro estilo, como queremos jugar. Todos tenemos que estar convencidos al 100%. Y claro, mañana será muy duro, jugamos a las 16:15 (8:15 de la mañana, tiempo de la CDMX) y será muy difícil, pero al final no hay excusas. Tenemos que estar bien preparados, pero por supuesto que queremos ganar. Y ahí no es fácil”, aludió al candente Estadio de Mestalla.

Hansi Flick incluirá en la lista de convocados a Lamine Yamal para enfrentar al Valencia, después de que el jugador sufriera un golpe.

“Lamine sufrió un golpe y tenía algo (de dolor), así que decidimos que entrenase por separado. Tras el entrenamiento dijo que todo va bien y que esperaba poder viajar y jugar mañana”, señaló.