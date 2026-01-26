Brasil acelera para organizar el Mundial de Clubes 2029

En una jugada estratégica que busca consolidar al país como epicentro del fútbol mundial, Brasil ha formalizado ante la FIFA su intención de ser la sede del Mundial de Clubes 2029. La solicitud fue presentada este lunes por altos funcionarios del fútbol brasileño durante una reunión con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que se encontraba de visita en el país para promover la Copa Mundial Femenina 2027, que Brasil organizará en ocho ciudades. Un pedido que une fútbol y diplomacia deportiva

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acompañado por el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud, y otros líderes deportivos, aprovechó el encuentro con Infantino en Brasilia para reforzar la aspiración de que la nación suramericana sea anfitriona del torneo de clubes más importante del planeta dentro de tres años.

Aunque el proceso formal de candidaturas para 2029 aún no ha sido abierto por la FIFA, los dirigentes brasileños han intensificado las gestiones tras meses de trabajo detrás de escena para influir en la decisión del organismo rector del fútbol mundial.

Los representantes de la CBF aseguran que Infantino recibió la propuesta de manera positiva, destacando el peso histórico y cultural del fútbol en Brasil. “Infantino es alguien que realmente gusta del fútbol brasileño y se mostró contento de que Brasil se haya puesto a disposición para recibir el campeonato”, expresó Xaud en declaraciones recogidas por medios deportivos.

Por su parte, el técnico del seleccionado brasileño, Carlo Ancelotti, estuvo presente en la reunión presidencial aunque no ofreció declaraciones públicas sobre la iniciativa.

De concretarse la candidatura —que por ahora sigue en etapa de diálogo y negociaciones—, Brasil contaría con infraestructura de primer nivel, utilizada recientemente para la Copa Mundial Femenina 2027 y en el pasado para eventos como el Mundial de 2014. El país también es hogar de clubes de gran tradición como Flamengo, único equipo brasileño hasta ahora clasificado para el Mundial de Clubes 2029 tras ganar la Copa Libertadores 2025, lo que podría reforzar la expectativa de una gran afluencia de público y proyección internacional.

Brasil no es el único país interesado en albergar la edición de 2029. Informes internacionales señalan que otras federaciones y naciones, incluyendo España, Marruecos y Catar han manifestado su interés o están en conversaciones exploratorias para presentar ofertas. Sin embargo, la FIFA aún no ha definido formalmente el proceso de licitación ni los criterios que regirán la selección final del anfitrión.