¡Al borde de las lágrimas! 'Hormiga' González vibró con el Himno de México

Con más de 80,000 almas en el Estadio Ciudad de México cantando al unísono el Himno Nacional de México antes de que el balón comenzara a rodar ante Inglaterra por los Octavos de Final del Mundial 2026, Armando Hormiga González se conmovió y estuvo al borde de las lágrimas con las notas nacionales.

En uno de los momentos más emotivos para México durante la Copa Mundial de la FIFA, Armando González fue protagonista al igual que Javier Aguirre, quienes entonaron el Himno Nacional con fervor y quedaron al borde de las lágrimas.

Siendo uno de los jugadores más queridos por la afición de México, Armando González dejó de lado los pocos minutos que ha podido disputar en la justa celebrada en tres países por primera ocasión en su historia y, totalmente conmovido, entonó el Himno Nacional de México.

Pese al retraso por tormenta eléctrica que obligó a que el compromiso se disputara una hora después de lo planeado, México no realizó modificaciones en su XI inicial pese a que César Montes era duda tras las molestias musculares acarreadas en las últimas horas.

Habiendo rodado el balón, Declan Rice fue el primer amonestado en el compromiso tras una dura falta sobre Luis Romo, desatando los reclamos de Thomas Tuchel desde el banquillo de suplentes.

El boleto a los Cuartos de Final se mantiene disponible desde la capital del país, instancia en la que Noruega espera pacientemente tras eliminar a Brasil y Neymar, quien logró anotar de penal durante el tiempo de compensación en el que representó su último partido vistiendo la playera de la Canarinha.

BFG