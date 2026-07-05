"Empecé aquí y terminé aquí": Neymar anuncia su retiro de la selección brasileña

La eliminación de Brasil frente a Noruega en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 marcó también el final de una era para la Canarinha. Tras concluir el partido, Neymar Jr. anunció que no volverá a vestir la camiseta de la Selección Nacional de Brasil.

El delantero ingresó como suplente en la segunda mitad del encuentro y descontó para Brasil con un gol de penal. Además, recibió una tarjeta amarilla en un partido que terminó con la sorpresiva eliminación del conjunto brasileño.

Al finalizar el encuentro, Neymar rompió en llanto sobre el terreno de juego al asumir que había disputado su último partido con la selección. Raphinha fue uno de los primeros compañeros en acercarse para consolar al atacante.

“Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Empecé aquí y terminé aquí”, declaró Neymar después del partido.

La despedida del delantero tuvo un significado especial, ya que el último capítulo de su carrera con Brasil se escribió en el mismo escenario donde inició su historia con la selección absoluta.

Neymar terminó en lágrimas tras la eliminación de Brasil del Mundial 2026 Reuters

Neymar debutó y se despidió de Brasil en el mismo estadio

Con apenas 18 años, Neymar debutó con la Selección de Brasil en un partido amistoso frente a Estados Unidos disputado en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

Dieciséis años después, cuatro Copas del Mundo más tarde y tras convertirse en uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente del país, el delantero regresó al mismo estadio para disputar el último partido de su carrera internacional.

Su convocatoria para este Mundial estuvo rodeada de debate. Neymar regresó a la selección después de casi tres años de ausencia, una decisión que generó opiniones divididas en Brasil, donde algunos sectores cuestionaron su inclusión al considerar que otros jugadores, como João Pedro, habían quedado fuera de la lista definitiva.

Finalmente, la derrota frente a Noruega terminó por cerrar el ciclo del atacante con la Canarinha en el mismo escenario donde había comenzado.

Neymar marcó el único gol de Brasil. REUTERS

Los números de Neymar con la Selección de Brasil

Neymar pone fin a su etapa con Brasil después de disputar 130 partidos oficiales en un periodo de 16 años.

Durante ese recorrido marcó 80 goles y repartió 58 asistencias, cifras que lo consolidaron como uno de los futbolistas más determinantes de su generación con la camiseta brasileña.

En el plano colectivo conquistó la Copa Confederaciones de 2013 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Uno de los momentos más destacados de su trayectoria llegó en la Copa del Mundo de 2014, donde anotó cuatro goles en cinco partidos antes de sufrir la lesión que lo dejó fuera del resto del torneo.

El penal convertido frente a Noruega también representó su última anotación con la selección y elevó a nueve su cifra de goles en Copas del Mundo.

Con ese tanto, Neymar cerró definitivamente una trayectoria que comenzó en el Estadio Nueva York Nueva Jersey y que, por coincidencia del destino, terminó en el mismo escenario tras la eliminación de Brasil en la Copa del Mundo 2026.