España hace historia en Mundiales, 6 partidos sin recibir gol

Aunque les costó y el partido se resolvió en la agonía, España superó a Portugal por 1-0 con un gol de Mikel Merino en el minuto 91.

Este triunfo clasifica a España a cuartos de final y pone fin, muy probablemente, a la carrera mundialista de Cristiano Ronaldo.

Unai Simón haciendo una gran atajada ante Portugal REUTERS

La victoria no fue sencilla: España dominó la posesión y mostró solidez defensiva, pero Portugal cerró bien los espacios y obligó a La Roja a sufrir hasta el final. El gol tardío premió la insistencia de los de Luis de la Fuente, que mantienen intactas sus aspiraciones en el torneo.

España rompe récord de porterías invictas en Mundiales

España ha establecido un hito histórico al sumar su sexto partido consecutivo sin recibir gol en el Mundial 2026, lo que la convierte en la única selección en lograr esto en toda la historia-

El equipo de Luis de la Fuente ha superado los récords previos de Suiza (2006) e Italia (1990), que se quedaron en cinco.

Unai Simón ha extendido su racha de imbatibilidad a más de 600 minutos en Mundiales, consolidándose como uno de los grandes porteros del torneo.

En este Mundial, la solidez defensiva de La Roja ha sido impecable: 0-0 ante Cabo Verde, 4-0 vs Arabia Saudita, 1-0 frente a Uruguay, 3-0 contra Austria y ahora el 1-0 ante Portugal. El récord inició contra Marruecos en Qatar 2022, donde en 180 minutos quedaron 0-0, quedando eliminados después en penaltis.

En todos los encuentros, la zaga ha neutralizado las ofensivas rivales, con Simón interviniendo lo justo y necesario. Esta muralla ha permitido a España avanzar con autoridad pese a no siempre brillar en ataque.

¿Quién será el rival de España en Cuartos de Final del Mundial 2026?

En la siguiente ronda, prevista para el 10 de julio, España se medirá al vencedor del cruce entre la anfitriona Estados Unidos y Bélgica, que se disputa en las próximas horas. Este rival saldrá de un duelo equilibrado entre la garra local y la experiencia belga.

Sea quien sea el oponente, España llegará con la moral alta tras el récord defensivo y la clasificación agónica.

El cruce se jugará en Inglewood (Los Ángeles) y pondrá en juego el pase a semifinales. La Roja parte como favorita, pero deberá mantener su imbatibilidad ante un equipo que, en cualquier caso, exigirá máxima concentración.