Mbappé califica de despreciable a una senadora tras sufrir graves insultos racistas en el Mundial

Kylian Mbappé, capitán de la Selección de Francia, respondió de forma contundente a las agresiones racistas emitidas por la senadora paraguaya Celeste Amarilla. La polémica estalló en las plataformas digitales luego de la eliminación de la Selección de Paraguay en la Copa del Mundo 2026, donde el conjunto europeo se impuso por la mínima diferencia en la fase de eliminación directa.

El combinado galo venció 1-0 al conjunto sudamericano en los octavos de final con una anotación de penal ejecutada por el propio delantero del Real Madrid. Tras concluir el encuentro deportivo, la legisladora utilizó su cuenta oficial en la red social X para publicar comentarios despectivos y de odio contra la integridad del atacante francés.

Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Jamás permitiré que este tipo de discurso de odio se propague en el deporte."

​Kylian Mbappé, capitán de la Selección de Francia

El futbolista defendió el desempeño de la escuadra de la albirroja, reconociendo que sus futbolistas mostraron pasión y honor durante el torneo internacional. Añadió que las declaraciones discriminatorias de la funcionaria pública únicamente proyectan la peor imagen posible de su propia nación ante el escrutinio internacional.

Por su parte, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) emitió una postura institucional inmediata. El organismo rector del balompié francés confirmó que interpondrá una denuncia penal formal ante la fiscalía correspondiente para castigar las agresiones verbales, las cuales calificaron como totalmente abyectas e inaceptables para la comunidad internacional.

La ministra de Deportes de Francia, Marina Ferrari, se sumó a las muestras de rechazo institucional y expresó el respaldo absoluto del gobierno europeo hacia el futbolista. Hasta el cierre de esta edición, la senadora sudamericana, quien cuenta con un historial de confrontaciones mediáticas, no ha retractado sus palabras.