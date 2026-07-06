Estados Unidos desafía la polémica del Mundial y alinea a Folarin Balogun como titular ante Bélgica

La polémica más grande del Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo. Estados Unidos confirmó a Folarin Balogun como titular para el partido de los octavos de final frente a Bélgica, una decisión que vuelve a colocar a la FIFA bajo una intensa presión por el manejo del caso disciplinario del delantero.

Balogun había sido expulsado al minuto 64 del duelo contra Bosnia y Herzegovina, correspondiente a los dieciseisavos de final. Tras una revisión del VAR, el árbitro cambió la tarjeta amarilla por una roja directa luego de una entrada sobre Tarik Muharemovic, por lo que originalmente debía cumplir un partido de suspensión.

Sin embargo, el domingo la FIFA dejó sin efecto la sanción inmediata. El organismo mantuvo la tarjeta roja en el expediente del futbolista, pero lo colocó en un periodo de prueba internacional de un año. Eso permitió que quedara habilitado para enfrentar a Bélgica.

La decisión provocó una tormenta política y deportiva. De acuerdo con información de la agencia Associated Press, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una conversación con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir que el caso fuera revisado.

Todo lo que hice fue pedir una revisión. No dije que tenían que hacerlo", declaró Trump durante una conferencia en la Casa Blanca. También elogió a Infantino y aseguró que "los mejores jugadores deben estar en la cancha".

Poco después de esa conversación, la FIFA confirmó que Balogun podía disputar el encuentro frente a Bélgica.

La determinación generó una fuerte reacción de la Federación Belga de Futbol, que presentó una apelación formal ante el Comité de Apelación de la FIFA. El organismo incluso acusó al máximo ente del futbol mundial de obstaculizar el procedimiento al no entregar el informe arbitral del partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina.

En un comunicado, la federación belga afirmó estar "profundamente preocupada por la forma en que se están manejando los asuntos" y cuestionó la transparencia del proceso.

Horas antes del encuentro, Bélgica reiteró que impugna la elegibilidad de Balogun y dejó abierta la posibilidad de emprender nuevas acciones si el delantero aparecía en la hoja oficial del árbitro.

Pese a todo el ruido generado durante las últimas 24 horas, el seleccionador estadounidense decidió incluir al atacante desde el inicio. Su presencia convierte el duelo entre Estados Unidos y Bélgica en mucho más que un partido de octavos de final, con un conflicto reglamentario que amenaza con extenderse incluso después del silbatazo final.