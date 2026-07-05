César Montes podría ser baja de última hora ante Inglaterra, aseguró Javier Aguirre

Minutos antes de que México salte a la cancha del Estadio Ciudad de México para enfrentar a Inglaterra, Javier Aguirre reveló que César Montes será evaluado en el calentamiento debido a las molestias musculares que arrastra; Edson Álvarez sería su sustituto en caso de no arrancar de inicio.

Fue durante su camino hacia el vestidor de la Selección Mexicana donde Javier Aguirre concedió una entrevista a MariFer Mora y, pese a que confirmaron la alineación ante FIFA, el calentamiento será determinante para conocer si César Montes se mantiene de inicio o abandonará el terreno de juego para cederle su sitio –y el gafete de capitán- a Edson Álvarez.

Tenemos una duda con César (Montes) porque arrastraba una molestia, pero en principio juegan los mismos. Si no, jugará Edson en su lugar”.

El defensa mexicano César Montes salió expulsado en el debut ante Sudáfrica Imagenshop

Cuestionado sobre lo que México buscará ante Inglaterra con el objetivo de avanzar a los Cuartos de Final y medirse a Noruega, Javier Aguirre aseveró que la concentración será clave, así como corregir los errores mostrados ante Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y Ecuador:

Progresión, comenzamos y hemos ido mejorando, corregir lo que ha pasado en los otros partidos, continuidad en los juegos porque no hemos sido muy regulares y la misma concentración”.

Isaac del Toro inspiró discurso de Javier Aguirre

En un día histórico para el deporte en México, Isaac del Toro ganó la Etapa 2 del Tour de Francia 2026 y el estratega nacional aseguró que retomó las palabras del ciclista mexicano para que los 26 futbolistas elegibles del combinado Tricolor puedan disfrutar sobre el terreno de juego:

Hoy veía una entrevista de Isaac del Toro en donde le preguntan qué expectativas tiene y contestó ‘disfrutar’, les dije lo mismo porque es algo irrepetible, van a tener que pasar años para que vuelva a suceder este fenómeno que se gestó gracias a ellos y que hoy culmina con nuestra participación en este estadio”.

Isaac del Toro aseguró que la histórica victoria en el Tour de Francia es el resultado del trabajo de todo su equipo. Reuters

BFG