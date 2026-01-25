Bolivia vs México - EN vivo (Partido Amistoso)

Final del partido Bolivia 0-1 México La Selección Mexicana consigue un triunfo por la mínima en su visita a Bolivia y cierra así sus partidos amistosos del mes de enero con dos victorias Caramelo presente en Santa Cruz de la Sierra. Mexsport

90' Se agregan 5 minutos más La expulsión, los cambios y las lesiones nos permiten ver cinco minutos más de este juegazo en Santa Cruz de la Sierra

87' Nos amparamos en el resultadismo Al Tri le falta futbol, pero está muy cerca de volver con dos triunfos en la bolsa...

84' ¡¡A su casa!! Tarjeta roja para Robson Matheus El jugador boliviano se barre y le deja los tachones a Germán Berterame, siendo expulsado del encuentro

80' Todo sereno de cara a la recta final México gestiona su ventaja y Bolivia quiere responder, pero no puede

77' ¡¡Ceercaa Bolivia!! El conjunto local casi encuentra el empate con un cabezazo de Juan Godoy que se va apenas a un lado de la portería del Tri

74' Dos cambios de México: Salen: Kevin Castañeda y Marcel Ruiz

​Entran: Luis Romo y Brian Gutiérrez

71' ¡¡El gol de México no debió subir al marcador!! Germán Berterame estaba en fuera de lugar cuando es habilitado tras un rebote, pero al ser un duelo amistos, no hay VAR ni vectores... El gol de México viene de un fuera de lugar de Berterame. Especial

68' ¡¡¡Goooooooooooooooooooooool de México!!! Germán Berterame se encuentra el balón en el área tras un centro de Kevin Castañeda y fusila a Carlos Lampe para romper el 'vibrante' 0-0 en el marcador

66' Cambio de Bolivia: Sale: Moisés Villarroel

​Entra: Robson Matheus

63' Tarjeta amarilla para Erik Lira El futbolista mexicano se lleva la amonestación por sus reclamos al árbitro

61' México no genera nada de peligro El conjunto Tricolor no consigue acercarse al arco que defiende Carlos Lampe Carlos Lampe saliendo por el balón. Mexsport

58' Tres cambios de México: Salen: Diego Lainez, Armando González y Jorge Sánchez

​Entran: Alexis Gutiérrez, Germán Berterame y Denzell García

57' Tarjeta amarilla para Moisés Villarroel El mediocampista boliviano empujó a Diego Lainez y vio la tarjeta amarilla

53' Tarjeta amarilla para Marcel Ruiz El mediocampista mexicano metió con todo y cortó una salida de Bolivia

51' ¡¡Se salvaaa México!! Error en la salida entre 'Tala' Rangel y 'Charly' Rodríguez, pero la suerte le sonríe al Tri y el disparo de Carlos Melgar pega en el poste derecho y sale a las manos del portero de Chivas La suerte estuvo del lado de México. Especial

46' Cambio de Bolivia: Sale: Bruno Miranda

​Entra: Juan Godoy

Segundo Tiempo Arranca la parte complementaria en el Tahuichi Aguilera Se reanudan las acciones de este vibrante 0-0 entre Bolivia y México

Medio tiempo Bolivia 0-0 México Se termina la primera mitad en el Tahuichi Aguilera, Bolivia y México no se hacen daño Bolivia y México en la ceremonia de los himnos. Mexsport

45' Se agregan 2 minutos más A pesar del pobre espectáculo, el árbitro da tiempo añadido por la lesión de Reyes

43' Tarjeta amarilla para Diego Lainez El extremo de Tigres es amonestado por cortar un avance de Bolivia

41' ¡¡Atajadón del 'Tala' Rangel!! Fernando Nava hizo lo que quiso con Jorge Sánchez y sacó un potente disparo que el guardameta mexicano rechaza a tiro de esquina

36' Bolivia se vuelve a animar Tras la salida de Israel Reyes, los locales tomaron confianza y adelantaron líneas, aunque sin inquietar al 'Tala' Rangel

33' Cambio de México: Sale: Israel Reyes

​Entra: Ramón Juárez

31' ¡Se lesiona Israel Reyes! El zaguero del América se duele de la cadera y no podrá continuar en el partido Dura baja la de Israel Reyes en la defensa del Tri. Especial

27' Pausa de rehidratación en el Tahuichi Aguilera Los equipos paran el partido para refrescarse por las altas temperaturas

23' Bolivia está desaparecido A pesar de ser locales y de iniciar con intensidad, los bolivianos no generan nada en el campo

20' ¿Cómo estarán los que pensaron que hoy se jugaría diferente? Algunos quieren esconderse para no ver este partido. Especial

18' México es dueño de la pelota, pero... El Tri no genera peligro, a pesar de tener control del balón

14' Un deja vú de partido El duelo cada vez se parece más al del jueves en Panamá... ¡Es un somnífero!

10' Once titular de México ante Bolivia Los once titulares de México ante Boliva. Mexsport

7' Cambio de Bolivia Sale: Richet Gómez

​Entra: Leonardo Zabala

5' ¡¡Perdonaaa Méxicooo!! Centro de 'Hormiga' González que encuentra solo dentro del área a 'Charly' Rodríguez que remata de derecha, pero el balón sale al cuerpo del portero Carlos Lampe

2' Tarjeta amarilla para Jorge Sánchez El lateral derecho de México es amonestado por una dura entrada a destiempo

1' ¡Bolivia sale a buscar el partido desde el silbatazo inicial! Los locales se lanzan sobre el área del Tri

Primer Tiempo ¡¡Comienza el partido en el Tahuichi Aguilera!! Rueda el balón y da inicio el duelo entre Bolivia y México

13:28 Hrs Ahora suena el Himno Nacional de Bolivia Los locales y su afición entonan las notas de su himno

13:27 Hrs Suenan las notas del Himno Nacional Mexicano Se entona primero el himno del Tricolor

13:25 Hrs ¡¡Salen los equipos al campo del Tahuichi Aguilera!! Las selecciones de Bolivia y México se presentan para la ceremonia de los himnos nacionales

12:50 Hrs Alineación de México

12:50 Hrs Alineación de Bolivia