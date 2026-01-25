Bolivia vs México - EN vivo (Partido Amistoso)

Última Hora Impreso de hoy

thumb
Bolivia recibe a México en un partido amistoso.Excélsior
Bolivia
Bolivia
01
México
México
Final del partidoBolivia 0-1 México

La Selección Mexicana consigue un triunfo por la mínima en su visita a Bolivia y cierra así sus partidos amistosos del mes de enero con dos victorias

thumb
Caramelo presente en Santa Cruz de la Sierra.Mexsport
90'Se agregan 5 minutos más

La expulsión, los cambios y las lesiones nos permiten ver cinco minutos más de este juegazo en Santa Cruz de la Sierra

87'Nos amparamos en el resultadismo

Al Tri le falta futbol, pero está muy cerca de volver con dos triunfos en la bolsa...

84'¡¡A su casa!! Tarjeta roja para Robson Matheus

El jugador boliviano se barre y le deja los tachones a Germán Berterame, siendo expulsado del encuentro

80'Todo sereno de cara a la recta final

México gestiona su ventaja y Bolivia quiere responder, pero no puede

77'¡¡Ceercaa Bolivia!!

El conjunto local casi encuentra el empate con un cabezazo de Juan Godoy que se va apenas a un lado de la portería del Tri

74'Dos cambios de México:

Salen: Kevin Castañeda y Marcel Ruiz
​Entran: Luis Romo y Brian Gutiérrez

71'¡¡El gol de México no debió subir al marcador!!

Germán Berterame estaba en fuera de lugar cuando es habilitado tras un rebote, pero al ser un duelo amistos, no hay VAR ni vectores...

thumb
El gol de México viene de un fuera de lugar de Berterame.Especial
68'¡¡¡Goooooooooooooooooooooool de México!!!

Germán Berterame se encuentra el balón en el área tras un centro de Kevin Castañeda y fusila a Carlos Lampe para romper el 'vibrante' 0-0 en el marcador

66'Cambio de Bolivia:

Sale: Moisés Villarroel
​Entra: Robson Matheus

63'Tarjeta amarilla para Erik Lira

El futbolista mexicano se lleva la amonestación por sus reclamos al árbitro

61'México no genera nada de peligro

El conjunto Tricolor no consigue acercarse al arco que defiende Carlos Lampe

thumb
Carlos Lampe saliendo por el balón.Mexsport
58'Tres cambios de México:

Salen: Diego Lainez, Armando González y Jorge Sánchez
​Entran: Alexis Gutiérrez, Germán Berterame y Denzell García

57'Tarjeta amarilla para Moisés Villarroel

El mediocampista boliviano empujó a Diego Lainez y vio la tarjeta amarilla

53'Tarjeta amarilla para Marcel Ruiz

El mediocampista mexicano metió con todo y cortó una salida de Bolivia

51'¡¡Se salvaaa México!! 

Error en la salida entre 'Tala' Rangel y 'Charly' Rodríguez, pero la suerte le sonríe al Tri y el disparo de Carlos Melgar pega en el poste derecho y sale a las manos del portero de Chivas

thumb
La suerte estuvo del lado de México.Especial
46'Cambio de Bolivia:

Sale: Bruno Miranda
​Entra: Juan Godoy

Segundo TiempoArranca la parte complementaria en el Tahuichi Aguilera

Se reanudan las acciones de este vibrante 0-0 entre Bolivia y México

Medio tiempoBolivia 0-0 México

Se termina la primera mitad en el Tahuichi Aguilera, Bolivia y México no se hacen daño

thumb
Bolivia y México en la ceremonia de los himnos.Mexsport
45'Se agregan 2 minutos más

A pesar del pobre espectáculo, el árbitro da tiempo añadido por la lesión de Reyes

43'Tarjeta amarilla para Diego Lainez

El extremo de Tigres es amonestado por cortar un avance de Bolivia

41'¡¡Atajadón del 'Tala' Rangel!!

Fernando Nava hizo lo que quiso con Jorge Sánchez y sacó un potente disparo que el guardameta mexicano rechaza a tiro de esquina

36'Bolivia se vuelve a animar

Tras la salida de Israel Reyes, los locales tomaron confianza y adelantaron líneas, aunque sin inquietar al 'Tala' Rangel

33'Cambio de México:

Sale: Israel Reyes
​Entra: Ramón Juárez

31'¡Se lesiona Israel Reyes!

El zaguero del América se duele de la cadera y no podrá continuar en el partido

thumb
Dura baja la de Israel Reyes en la defensa del Tri.Especial
27'Pausa de rehidratación en el Tahuichi Aguilera

Los equipos paran el partido para refrescarse por las altas temperaturas

23'Bolivia está desaparecido

A pesar de ser locales y de iniciar con intensidad, los bolivianos no generan nada en el campo

20'¿Cómo estarán los que pensaron que hoy se jugaría diferente?
thumb
Algunos quieren esconderse para no ver este partido.Especial
18'México es dueño de la pelota, pero...

El Tri no genera peligro, a pesar de tener control del balón

14'Un deja vú de partido

El duelo cada vez se parece más al del jueves en Panamá... ¡Es un somnífero!

10'Once titular de México ante Bolivia
thumb
Los once titulares de México ante Boliva.Mexsport
7'Cambio de Bolivia

Sale: Richet Gómez
​Entra: Leonardo Zabala

5'¡¡Perdonaaa Méxicooo!!

Centro de 'Hormiga' González que encuentra solo dentro del área a 'Charly' Rodríguez que remata de derecha, pero el balón sale al cuerpo del portero Carlos Lampe

2'Tarjeta amarilla para Jorge Sánchez

El lateral derecho de México es amonestado por una dura entrada a destiempo

1'¡Bolivia sale a buscar el partido desde el silbatazo inicial!

Los locales se lanzan sobre el área del Tri 

Primer Tiempo¡¡Comienza el partido en el Tahuichi Aguilera!!

Rueda el balón y da inicio el duelo entre Bolivia y México

13:28 HrsAhora suena el Himno Nacional de Bolivia

Los locales y su afición entonan las notas de su himno

13:27 HrsSuenan las notas del Himno Nacional Mexicano

Se entona primero el himno del Tricolor

13:25 Hrs¡¡Salen los equipos al campo del Tahuichi Aguilera!!

Las selecciones de Bolivia y México se presentan para la ceremonia de los himnos nacionales

12:50 HrsAlineación de México
12:50 HrsAlineación de Bolivia
12:30 HrsSegundo amistoso de la Selección Mexicana en enero

México visita a Bolivia en el estadio Tahuichi Aguilera como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026

