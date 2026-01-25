Bolivia vs México - EN VIVO (Partido Amistoso)
La Selección Mexicana visita a Bolivia para su segundo partido amistoso de enero, sigue EN VIVO el duelo en nuestro Minuto a Minuto
La Selección Mexicana consigue un triunfo por la mínima en su visita a Bolivia y cierra así sus partidos amistosos del mes de enero con dos victorias
La expulsión, los cambios y las lesiones nos permiten ver cinco minutos más de este juegazo en Santa Cruz de la Sierra
Al Tri le falta futbol, pero está muy cerca de volver con dos triunfos en la bolsa...
El jugador boliviano se barre y le deja los tachones a Germán Berterame, siendo expulsado del encuentro
México gestiona su ventaja y Bolivia quiere responder, pero no puede
El conjunto local casi encuentra el empate con un cabezazo de Juan Godoy que se va apenas a un lado de la portería del Tri
Salen: Kevin Castañeda y Marcel Ruiz
Entran: Luis Romo y Brian Gutiérrez
Germán Berterame estaba en fuera de lugar cuando es habilitado tras un rebote, pero al ser un duelo amistos, no hay VAR ni vectores...
Germán Berterame se encuentra el balón en el área tras un centro de Kevin Castañeda y fusila a Carlos Lampe para romper el 'vibrante' 0-0 en el marcador
Sale: Moisés Villarroel
Entra: Robson Matheus
El futbolista mexicano se lleva la amonestación por sus reclamos al árbitro
El conjunto Tricolor no consigue acercarse al arco que defiende Carlos Lampe
Salen: Diego Lainez, Armando González y Jorge Sánchez
Entran: Alexis Gutiérrez, Germán Berterame y Denzell García
El mediocampista boliviano empujó a Diego Lainez y vio la tarjeta amarilla
El mediocampista mexicano metió con todo y cortó una salida de Bolivia
Error en la salida entre 'Tala' Rangel y 'Charly' Rodríguez, pero la suerte le sonríe al Tri y el disparo de Carlos Melgar pega en el poste derecho y sale a las manos del portero de Chivas
Sale: Bruno Miranda
Entra: Juan Godoy
Se reanudan las acciones de este vibrante 0-0 entre Bolivia y México
Se termina la primera mitad en el Tahuichi Aguilera, Bolivia y México no se hacen daño
A pesar del pobre espectáculo, el árbitro da tiempo añadido por la lesión de Reyes
El extremo de Tigres es amonestado por cortar un avance de Bolivia
Fernando Nava hizo lo que quiso con Jorge Sánchez y sacó un potente disparo que el guardameta mexicano rechaza a tiro de esquina
Tras la salida de Israel Reyes, los locales tomaron confianza y adelantaron líneas, aunque sin inquietar al 'Tala' Rangel
Sale: Israel Reyes
Entra: Ramón Juárez
El zaguero del América se duele de la cadera y no podrá continuar en el partido
Los equipos paran el partido para refrescarse por las altas temperaturas
A pesar de ser locales y de iniciar con intensidad, los bolivianos no generan nada en el campo
El Tri no genera peligro, a pesar de tener control del balón
El duelo cada vez se parece más al del jueves en Panamá... ¡Es un somnífero!
Sale: Richet Gómez
Entra: Leonardo Zabala
Centro de 'Hormiga' González que encuentra solo dentro del área a 'Charly' Rodríguez que remata de derecha, pero el balón sale al cuerpo del portero Carlos Lampe
El lateral derecho de México es amonestado por una dura entrada a destiempo
Los locales se lanzan sobre el área del Tri
Rueda el balón y da inicio el duelo entre Bolivia y México
Los locales y su afición entonan las notas de su himno
Se entona primero el himno del Tricolor
Las selecciones de Bolivia y México se presentan para la ceremonia de los himnos nacionales
México visita a Bolivia en el estadio Tahuichi Aguilera como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026