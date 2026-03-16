Boletos para Final de Champions 2026 desde $1,400 pesos

A poco más de 2 meses de disputarse la Final de Champions League 2026, los aficionados podrán comenzar a adquirir sus boletos para el partido que se llevará a cabo en la Puskás Arena de Budapest (Hungría) el próximo sábado 30 de mayo; los boletos van desde los 70 euros, $1,425.92 pesos mexicanos.

A horas de disputarse los Octavos de Final de vuelta, en donde 16 equipos mantienen sus esperanzas para calificar a la siguiente ronda de Champions League, la UEFA dio a conocer información acerca de los boletos para la Final.

Dándole prioridad a los aficionados de los equipos que lleguen a disputar el título del certamen en la Puskás Arena, el órgano rector del futbol europeo dio los siguientes detalles acerca de los boletos.

- Aficionados interesados, deberán de registrarse para un sorteo.

- De ser seleccionados, únicamente podrán comprar a través de la página oficial de UEFA.

- 2 boletos disponibles por persona sorteada seleccionada.

- De los 61,400 asientos disponibles, únicamente 39,000 estarán disponibles para loa aficionados alrededor del mundo.

- Cada finalista, recibirá un total de 17,200 entrada.

- Los boletos son intransferibles, en busca de combatir la reventa ilegal.

La Final de la Champions League se jugará el sábado 30 de mayo en la Puskas Arena de Budapest. Reuters

Precio de los boletos por categoría

UEFA compartió el precio oficial de los boletos para el compromiso a disputarse en Budapest el próximo sábado 30 de mayo, donde saldrá el campeón tras un partido único a 90 minutos; de igualar, el campeón se conocerá mediante Tiempo extra o tanda de penales.

El miércoles 6 de mayo se conocerá al último equipo que consiguió su boleto a la Final correspondiente a la Champions League 2026.

Esta es toda la información sobre los boletos:

Boletos para aficionados de los clubes finalistas: 70 euros / $1,425.92 pesos mexicanos.

Categoría 3: 180 euros / $3,666.65 pesos mexicanos.

Categoría 2: 650 euros / $13,240.66 pesos mexicanos.

Categoría 1: 950 euros / $19,351.74 pesos mexicanos.

BFG