Boletos para Final de Champions 2026 desde $1,400 pesos
Los boletos para la Final de la Champions League 2026 van desde los $1,400; solamente habrá disponibles 39,000 entradas para el público general
A poco más de 2 meses de disputarse la Final de Champions League 2026, los aficionados podrán comenzar a adquirir sus boletos para el partido que se llevará a cabo en la Puskás Arena de Budapest (Hungría) el próximo sábado 30 de mayo; los boletos van desde los 70 euros, $1,425.92 pesos mexicanos.
A horas de disputarse los Octavos de Final de vuelta, en donde 16 equipos mantienen sus esperanzas para calificar a la siguiente ronda de Champions League, la UEFA dio a conocer información acerca de los boletos para la Final.
Dándole prioridad a los aficionados de los equipos que lleguen a disputar el título del certamen en la Puskás Arena, el órgano rector del futbol europeo dio los siguientes detalles acerca de los boletos.
- Aficionados interesados, deberán de registrarse para un sorteo.
- De ser seleccionados, únicamente podrán comprar a través de la página oficial de UEFA.
- 2 boletos disponibles por persona sorteada seleccionada.
- De los 61,400 asientos disponibles, únicamente 39,000 estarán disponibles para loa aficionados alrededor del mundo.
- Cada finalista, recibirá un total de 17,200 entrada.
- Los boletos son intransferibles, en busca de combatir la reventa ilegal.
Precio de los boletos por categoría
UEFA compartió el precio oficial de los boletos para el compromiso a disputarse en Budapest el próximo sábado 30 de mayo, donde saldrá el campeón tras un partido único a 90 minutos; de igualar, el campeón se conocerá mediante Tiempo extra o tanda de penales.
El miércoles 6 de mayo se conocerá al último equipo que consiguió su boleto a la Final correspondiente a la Champions League 2026.
Esta es toda la información sobre los boletos:
Boletos para aficionados de los clubes finalistas: 70 euros / $1,425.92 pesos mexicanos.
Categoría 3: 180 euros / $3,666.65 pesos mexicanos.
Categoría 2: 650 euros / $13,240.66 pesos mexicanos.
Categoría 1: 950 euros / $19,351.74 pesos mexicanos.
BFG