Boicot en los Paralímpicos de Invierno será en la inauguración; checos se unen

Ucrania sigue con su objetivo de hacer un boicot a los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, como protesta por la decisión de autorizar competir a los deportistas rusos y bielorrusos con su bandera nacional. Además, la delegación checa se unió al respecto.

El Comité Paralímpico Ucraniano indicó que el boicot se realizará en la inauguración de los Juegos Paralímpicos, que se realizará el próximo 6 de marzo en Varsovia.

En Ucrania exigen que su bandera no sea utilizada en la ceremonia de inauguración de los Paralímpicos de Invierno 2026 Reuters

“El equipo paralímpico ucraniano y el Comité nacional Paralímpico Ucraniano boicotean la ceremonia de inauguración de los 14º Juegos Paralímpicos de Invierno y exigen que la bandera ucraniana no sea utilizada en la ceremonia de apertura”, indicó en un comunicado.

“Queremos destacar que ni Rusia ni Bielorrusia han seguido el proceso de clasificación para obtener las plazas con las que participar en estos Juegos”, agregó.

Rusia, con el apoyo de Bielorrusia, invadió Ucrania apenas unos días después de la clausura de los Juegos de Invierno de Pekín, en febrero de 2022.

LOS CHECOS SE SUMAN AL BOICOT DE LOS JUEGOS PARALÍMPICOS 2026

El boicot a los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 ya tiene un aliado. El Comité Paralímpico Checo anunció que tomó una medida para la inauguración de la justa.

“No participaremos de ninguna manera en la ceremonia inaugural”, reveló.

Los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026 iniciarán el próximo 6 de marzo Reuters

El pasado martes, el Comité Paralímpico Ucraniano consideró que la decisión sobre las banderas de Rusia y Bielorrusia era “escandalosa”.

¿CUÁNTAS INVITACIONES TIENEN RUSIA Y BIELORRUSIA EN LOS PARALÍMPICOS DE INVIERNO 2026?

- 6 de Rusia.

- 4 de Bielorrusia.

En caso de ganar medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, su bandera lucirá y se entonará su Himno Nacional.

¿CUÁNDO SON LOS JUEGOS PARALÍMPICOS DE INVIERNO MILÁN-CORTINA 2026?

Del 6 al 15 de marzo.