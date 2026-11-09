Bills vs Vikings: ¿Cómo y dónde ver EN VIVO el MNF?

La Semana 9 de la NFL llega a su fin con el enfrentamiento del Monday Night Football entre los Buffalo Bills y los Minnesota Vikings. Ambas escuadras llegan con grandes aspiraciones de conseguir una victoria que les permita colocarse momentáneamente en el primer sembrado de sus respectivas conferencias.

Josh Allen y compañía tendrán un reto complejo al visitar el U.S. Bank Stadium, casa de una de las mejores defensivas del campeonato: la de los Minnesota Vikings, que solamente ha permitido 270 yardas por encuentro y nueve anotaciones en contra en lo que va de la temporada.

El baluarte defensivo de Brian Flores se ha caracterizado por su agresividad, pues el 75 por ciento de sus jugadas defensivas durante las primeras nueve jornadas han incluido algún tipo de blitz. No es casualidad que los Vikings figuren entre las cinco defensivas con más capturas al mariscal de campo rival, con 49.

Sin embargo, Buffalo ha construido una ofensiva enfocada en ofrecerle las mejores condiciones posibles a Josh Allen. Aunque no cuenta con receptores de nivel Pro Bowl, los Bills presumen una de las seis mejores líneas ofensivas de la NFL, lo que permite que su mariscal de campo disponga de tiempo suficiente para leer el juego y encontrar opciones de pase. Esa protección se refleja en sus estadísticas, pues Allen encabeza la campaña actual entre los QB´s con cinco pases de touchdown.

La ofensiva de los Vikings estará debilitada

Por su parte, los Buffalo Bills también han mostrado algunas debilidades durante la temporada, especialmente en el apartado defensivo, donde han permitido un promedio de 25 puntos por partido. De igual manera, reciben cerca de 352 yardas en contra por encuentro, una cifra que podría representar una oportunidad para Minnesota.

Sin embargo, la suerte parece estar del lado de Buffalo para este compromiso, pues se confirmó la baja del mariscal de campo titular de Minnesota, Kyler Murray, debido a una distensión en el tendón de la corva. Por lo tanto, los controles de la ofensiva quedarán en manos del experimentado Carson Wentz, quien no juega desde la Semana 2.

La ausencia de Murray representa un contratiempo importante para los Vikings, especialmente ante una defensiva que buscará aprovechar la falta de ritmo de su rival. Wentz tendrá la responsabilidad de mantener a flote el ataque de Minnesota y evitar que la presión de Buffalo condicione sus decisiones desde los primeros minutos.

¿Cuándo y dónde ver el Vikings vs Bills?

Fecha: Lunes 9 de noviembre.

Horario: 19:15 horas (tiempo de CDMX).

Estadio: U.S. Bank Stadium.