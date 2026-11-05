Malas noticias para los Vikings: Confirman baja de Kyler Murray para enfrentar a los Buffalo Bills

Los Minnesota Vikings tendrán que afrontar uno de sus partidos más exigentes de la temporada sin su quarterback titular. Kyler Murray no jugará el Monday Night Football ante los Buffalo Bills, correspondiente a la Semana 9 de la NFL, debido a una distensión en el muslo.

El entrenador en jefe Kevin O’Connell confirmó la ausencia este jueves y anunció que Carson Wentz ocupará su lugar como titular. El mariscal de campo lesionado será evaluado semana a semana, aunque por ahora el equipo no contempla colocarlo en la lista de reservas lesionados.

La decisión busca evitar que Murray agrave el problema físico al intentar jugar sin estar al cien por ciento. Minnesota llega al encuentro después de sufrir su primera derrota de la campaña, un 19-15 ante los Detroit Lions, resultado que dejó su marca en 6-1.

Kyler Murray, semana a semana por lesión

La molestia apareció durante el partido del domingo contra Detroit y obligó al cuerpo médico a realizar una evaluación más profunda. O’Connell explicó que la movilidad es una parte fundamental del juego de Murray y que no quieren exponerlo a una lesión más grave.

El quarterback suma seis apariciones en la temporada, con 1,022 yardas por pase, cinco touchdowns y tres intercepciones, además de un porcentaje de pases completos del 64.9%.

Murray ya había sufrido una conmoción cerebral en el partido inaugural, lesión que lo obligó a abandonar ese encuentro y perderse el siguiente. Después regresó a la titularidad y había participado en los seis partidos posteriores antes de esta nueva baja.Carson Wentz tendrá otra oportunidad como titular

Wentz volverá a tomar los controles de la ofensiva de Minnesota. El veterano ya tuvo participación importante cuando Murray sufrió la conmoción cerebral: lanzó tres pases de touchdown después de ingresar de relevo en la Semana 1 y fue titular en la victoria por 9-3 ante los Chicago Bears en la Semana 2.

En aquel encuentro completó 11 de 20 envíos para 143 yardas. Ahora tendrá una nueva oportunidad de conducir a los Vikings ante Buffalo, con Max Brosmer como quarterback suplente.

El desafío será importante para Minnesota, que enfrentará a unos Bills también ubicados con marca de 6-1. El equipo de O’Connell buscará recuperarse de su primera derrota y conservar el liderato en una temporada que acaba de entrar en una etapa decisiva.