Pumas CU y Burros Blancos se juegan el pase a semifinales de Liga Mayor: ¿cuándo y dónde ver?

Pumas CU y Burros Blancos se enfrentarán este domingo 15 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario para definir al último semifinalista de la Conferencia de los 14 Grandes de Liga Mayor en ONEFA. El clásico estudiantil comenzará a las 11:00 horas y cerrará la ronda de cuartos de final de la temporada 2026.

El ganador se unirá a Auténticos Tigres de la UANL, Borregos ITESM Monterrey y Borregos ITESM Puebla, equipos que ya aseguraron su lugar entre los cuatro mejores del campeonato.

La rivalidad entre la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional tendrá así el último enfrentamiento de los cuartos de final, con un lugar disponible para completar el cuadro de semifinales.

Pumas CU llega con ventaja en el antecedente

El equipo de Ciudad Universitaria parte como favorito, tanto por su desempeño durante la fase regular como por el resultado del enfrentamiento anterior entre ambos equipos. En la Semana 2, los auriazules recibieron a Burros Blancos en el mismo escenario y consiguieron una victoria por 35-27.

Pumas cerró la temporada regular con ocho triunfos y una derrota, registro que le permitió ocupar la tercera posición de la clasificación. Su único tropiezo ocurrió ante Borregos Monterrey, que le propinó una derrota por 73-20.

Ese resultado fue la única caída de los universitarios durante una campaña en la que consiguieron mantenerse entre los primeros lugares. Ahora tendrán la oportunidad de buscar su clasificación ante su afición y en el estadio donde ya superaron a su próximo rival.

Burros Blancos terminó la fase regular en el sexto puesto, con una marca de cinco victorias y cuatro derrotas. El mismo registro correspondió a Borregos Guadalajara y Borregos CEM, los otros dos equipos que completaron la lista de ocho clasificados a los cuartos de final.

¿Cuándo y dónde ver Pumas CU vs. Burros Blancos?

El partido entre Pumas CU y Burros Blancos se disputará este domingo 15 de noviembre a las 11:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario. El encuentro definirá al cuarto equipo clasificado a las semifinales de la Conferencia de los 14 Grandes.

La transmisión estará disponible a través de TV UNAM, Canal del Congreso, Máximo Avance y Claro Sports, con cobertura desde minutos antes del inicio del encuentro.

El vencedor completará la ronda de semifinales junto a Auténticos Tigres, Borregos Monterrey y Borregos Puebla, que ya superaron sus respectivas series de cuartos de final.