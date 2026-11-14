Mirra Andreeva derrota a Pegula y va por el título de las WTA Finals: ¿A un paso de ser número 1?

Mirra Andreeva demostró una madurez y una autoridad que no corresponden a sus 19 años al derrotar a Jessica Pegula por 6-3 y 6-4 en la Semifinal de las WTA Finals en Indian Wells.

En un duelo marcado por la tensión previa del micrófono abierto en el que la estadounidense la había llamado “diva”, la rusa respondió con el tenis más puro: controló el ritmo desde la línea de fondo, castigó los segundos saques y convirtió las bolas de break decisivas.

Pegula abrió ambos sets con ventaja en el saque, pero nunca logró consolidar ese impulso; Andreeva reaccionó con solvencia, mantuvo el porcentaje de primeros saques en zona alta y cerró los puntos importantes con un derecho profundo y un revés que abrió ángulos imposibles.

El partido, de una hora y 25 minutos, selló una semana perfecta para la campeona de Roland Garros, que llegó invicta y con solo 11 games cedidos en la fase de grupos.

Mirra no solo ganó el partido; impuso su estilo en un escenario donde el ruido externo amenazaba con distraer.

Cada break que Pegula conseguía era respondido con mayor intensidad, y Andreeva terminó convirtiendo 4 de 9 oportunidades de quiebre mientras limitaba a su rival a 2 de 6.

Andreeva espera rival en la Final de las WTA Finals

En la final del domingo Andreeva se enfrentará a la ganadora de la otra Semifinal entre Linda Noskova y Elina Svitolina.

La checa, campeona de Wimbledon y primera de su grupo, llega con un saque potente y una trayectoria ascendente; la ucraniana, campeona del torneo en 2018 y segunda de su grupo tras eliminar a Aryna Sabalenka, aporta experiencia y una capacidad de reacción en sets largos.

¿Andreeva llegaría a ser la Número 1 del mundo?

Si Andreeva gana el título, sumará los 1.500 puntos del torneo (600 por las tres victorias en grupos, 400 por la semifinal y 500 por la final). Partiendo de los 6.306 puntos con los que llegó a Indian Wells, terminaría en 7.806 puntos.

Elena Rybakina, actual número uno con 8.099 puntos y ya asegurada como número uno de fin de año, quedaría a 293 puntos de distancia. La kazaja no participó en el torneo por una enfermedad, por lo que no suma ni resta en esta semana; el margen es amplio y no puede ser cubierto en esta edición.

Andreeva se acercará de forma clara y consolidará su posición como número dos del mundo (superando a Sabalenka en la carrera en vivo), pero el número uno queda fuera de alcance inmediato.

La temporada que viene, con Rybakina defendiendo puntos importantes en Australia, será el escenario real para que la rusa intente el asalto definitivo.