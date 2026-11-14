Alan Ruschel se retira del futbol: sobrevivió a la tragedia de Chapecoense y se va con un ascenso

Alan Ruschel puso punto final a su carrera como futbolista profesional de una manera inolvidable: consiguiendo el ascenso a la Primera División de Brasil con el Juventude. A los 37 años, el defensor brasileño disputó su último partido y cerró una trayectoria que estuvo marcada por una de las tragedias más impactantes en la historia del futbol mundial: el accidente aéreo de Chapecoense en 2016, del que fue uno de los seis sobrevivientes.

El conjunto de Juventude consiguió una victoria por 2-0 frente al Botafogo-SP en la Serie B brasileña, resultado que selló su ascenso a la máxima categoría. Sin embargo, la gran historia de la jornada fue la despedida de Ruschel, quien entre lágrimas y aplausos dijo adiós a las canchas después de superar obstáculos que parecían imposibles.

La carrera del brasileño fue mucho más que una trayectoria deportiva. Después de sobrevivir al accidente aéreo en Colombia, enfrentó una larga recuperación y consiguió regresar al futbol profesional, convirtiéndose en el único de los seis sobrevivientes que volvió a disputar partidos como futbolista.

Alan Ruschel se despide del futbol con emotivo mensaje

Antes de disputar su último encuentro, Alan Ruschel compartió un mensaje en redes sociales en el que recordó los momentos más importantes de su carrera y agradeció la oportunidad de haber podido continuar con su vida después de la tragedia.

Hubo victorias, derrotas, lágrimas, nuevos comienzos y una segunda oportunidad que me enseñó el verdadero valor de la vida. Dios me permitió vivir mucho más de lo que alguna vez soñé", escribió el defensor brasileño.

El futbolista también dejó una reflexión sobre lo que significó este deporte en su vida y confirmó que, aunque sus botines dejarían de pisar las canchas, los recuerdos permanecerían para siempre.

El futbol fue mi sueño, mi profesión y una de las historias más grandes de mi vida. Mañana, tras el partido, mis botines descansarán, pero los recuerdos y la gratitud serán eternos. Gracias, fútbol. Lo volvería a hacer todo de nuevo", agregó.

Su despedida estuvo acompañada de un emotivo video en el que agradeció a sus familiares y aficionados, además de recordar el accidente que cambió su vida. En las imágenes también mostró algunas de las cicatrices que le dejó aquella noche en Colombia.

La tragedia de Chapecoense: el accidente aéreo que cambió la vida de Alan Ruschel

El 28 de noviembre de 2016, el vuelo 2933 de la aerolínea boliviana Lamia se estrelló en las montañas de Colombia. A bordo viajaban integrantes del Chapecoense, periodistas y colaboradores del club brasileño, quienes se dirigían a disputar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Nacional.

El accidente dejó 71 personas fallecidas y solamente seis sobrevivientes. Entre ellos estaba Alan Ruschel, quien sufrió graves lesiones y tuvo que enfrentar un largo proceso de recuperación.

Contra todos los pronósticos, el defensor consiguió volver a caminar y posteriormente regresar a las canchas. Su regreso al futbol profesional se convirtió en una de las historias de superación más recordadas del deporte brasileño.

La carrera de Alan Ruschel después del accidente de Chapecoense

Formado en las categorías juveniles del Juventude, Ruschel también defendió los colores de Pelotas, Luverdense e Internacional antes de llegar por primera vez al Chapecoense en 2013.

Después del accidente aéreo y su recuperación, volvió a vestir la camiseta del equipo que marcó su vida. Posteriormente tuvo etapas con Goiás, Cruzeiro y América Mineiro, antes de regresar nuevamente al Chapecoense en 2020.

Durante esa segunda etapa, el defensor formó parte del plantel que consiguió el campeonato de la Serie B de Brasil, un logro especial para una institución que había atravesado una de las mayores tragedias del futbol.

Alan Ruschel y su conflicto legal con Chapecoense

Pese a la historia que los unió, la relación entre Alan Ruschel y Chapecoense también estuvo marcada por un conflicto legal.

El defensor mantuvo una disputa con la institución debido a que el club lo habría considerado sobreviviente del accidente y no víctima, situación que generó diferencias respecto a los beneficios y reconocimientos que reclamaba.

Entre los argumentos atribuidos al club figuró una frase que provocó indignación: "El accidente le dio notoriedad al reclamante y apalancó sus ganancias".

La controversia añadió un capítulo complicado a la relación entre el futbolista y la institución con la que estuvo ligado durante algunos de los momentos más importantes de su vida.

Ahora, a los 37 años, Alan Ruschel se despide del futbol profesional con un ascenso a la Primera División brasileña y una historia que trasciende cualquier resultado deportivo. Sobrevivió a una tragedia, volvió a jugar y encontró en el futbol una segunda oportunidad para seguir adelante.