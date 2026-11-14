Humillante “homenaje” a Cristiano Ronaldo con goleada 4-1 ante Dinamarca

La era post Cristiano Ronaldo comenzó de la peor manera posible para la Selección de Portugal. El astro portugués hizo oficial su retiro de la selección de su país el pasado 5 de noviembre y este sábado, en el primer duelo de la selección lusa, fueron humillados 4-1 ante Dinamarca.

Y por si fuera poco, el “homenaje” que la Federación portuguesa planeó para despedir al seis veces mundialista, no contó con la presencia del propio jugador.

Para despedir al mejor jugador que ha tenido Portugal, se contempló que todos los jugadores dirigidos por Jorge Jesús saltaran al terreno de juego con el emblemático número 7 en sus camisetas para tomarse la foto oficial. Sin embargo, el jugador del Al Nassar de la liga saudí no asistió al partido para presenciar el reconocimiento.

Con los 22 jugadores en el terreno de juego, previo al silbatazo inicial, en las gradas se desplegó una enorme manta con la leyenda “Obrigado Capi7ao”, agradeciendo los 23 años defendiendo la camiseta portuguesa.

Además, en las gradas superiores del Estadio Municipal de Braga, se armó un poco nítido mosaico con el nombre Ronaldo. El tributo se redujo a la proyección de un video retrospectivo en las pantallas gigantes del inmueble y unas palabras institucionales por el sonido local.

El proceso del trágico 4-1

El marco melancólico por el adiós del astro portugués no conmovió a la selección de Dinamarca, que aprovechó todas las facilidades que el equipo portugués le ofreció.

En su primer partido oficial tras el adiós definitivo de su histórico capitán, la Selección de Portugal sufrió una humillante derrota por 1-4 ante Dinamarca, en un duelo correspondiente a la fase de grupos de la UEFA Nations League.

El plan de partido ideado por Dinamarca desarticuló por completo a los lusos. Tras un primer tiempo muy disputado que se rompió al borde del descanso con un penal bien ejecutado por Pierre-Emile Højbjerg al minuto 43, el segundo tiempo se convirtió en una pesadilla para la zaga local.

Apenas arrancando el complemento, Rasmus Højlund comenzó su exhibición personal. Al 50' firmó el segundo gol con una gran definición de zurda tras centro de Damsgaard, y al 57' aprovechó un espacio para clavar el tercero con un potente derechazo que dejó sin opciones a Diogo Costa.

Con Portugal totalmente desdibujado y la grada coreando "olés" a favor de los visitantes, el central Joachim Andersen aumentó la cuenta a cuatro al minuto 75 con un certero cabezazo a la salida de un tiro de esquina.

Ya en el tiempo añadido (90'+3'), el capitán en funciones Bernardo Silva encontró el gol de la honra al empujar un rechace dentro del área para el definitivo 1-4, un tanto que pasó por revisión del VAR antes de decretar el pitazo final.

Portugal cayó con fuerza en su propia casa y experimenta la cruda nueva realidad de dar vuelta a la página, ya sin su estrella de los últimos 23 años, Cristiano Ronaldo.