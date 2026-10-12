Los Bills logran la victoria ante Rams en un partido de locura en el SFN
Increíble partido que se vivió en el SoFi Stadium; los Bills sufrieron de más ante los Rams, pero consiguieron la victoria con el gol de campo en tiempo extra
En un duelo frenético de Sunday Night Football en el SoFi Stadium, los Buffalo Bills se impusieron 37-34 en tiempo extra ante los Los Angeles Rams.
El partido, con seis cambios de liderato y un cuarto período explosivo que concentró 35 puntos, enfrentó a los dos últimos MVPs de la liga: Josh Allen (210 yardas de pase, 121 de carrera y dos touchdowns para 331 yardas totales) y Matthew Stafford (383 yardas y tres pases de anotación).
Buffalo, que dominó en el suelo con 234 yardas, tomó ventaja de 34-27 a 1:39 del final gracias a una carrera de Cook. Los Rams respondieron con una serie veloz culminada en un touchdown de Kyren Williams a un segundo de distancia, empatando y forzando la prórroga.
En el tiempo extra, los Bills avanzaron profundo hasta que Aaron Donald recuperó un fumble de Cook. Stafford llevó a los Rams a distancia de gol de campo, pero Greg Rousseau bloqueó el intento de Harrison Mevis.
Allen respondió con dos carreras clave que posicionaron a Tyler Bass para un field goal de 45 yardas a 1:55 del OT, sellando la victoria.
Puka Nacua brilló con un récord personal de 17 recepciones para 138 yardas y un touchdown en la derrota de Los Ángeles, que cometió errores costosos en equipos especiales.
Así van Bills y Rams tras la Semana 5
Con este triunfo, los Buffalo Bills mejoran a 4-1 y se consolidan como líderes de la AFC Este, reforzando su condición de contendientes serios. La ofensiva de Allen y el control terrestre fueron determinantes en un duelo de alto voltaje que reafirma su capacidad para ganar partidos cerrados.
Por su parte, los Los Angeles Rams caen a 2-3, un saldo negativo que los sitúa por debajo de .500 tras cinco partidos, algo que ha ocurrido en cuatro de las últimas cinco temporadas.
A pesar de la producción ofensiva de Stafford y Nacua, los errores en el final y en la prórroga les impidieron capitalizar un partido que parecía al alcance en casa.
En la Semana 6, los Bills visitarán a los Las Vegas Raiders, mientras que los Rams recibirán a los Arizona Cardinals.