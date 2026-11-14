Rafa Márquez enciende la polémica: Armando León a la tribuna ante Jamaica

A horas de que la Selección Mexicana se enfrente ante Jamaica en Kingston por los Cuartos de Final de ida en la Nations League de Concacaf, Rafa Márquez habría optado por dejar fuera de la convocatoria -de 26 llamados- a Armando León.

De los 28 convocados por Rafa Márquez para esta Fecha FIFA, el estratega nacional habría optado por no considerar al delantero del NK Osijek de Croacia para este compromiso, donde México intentará sacar ventaja durante los primeros 90 minutos de la eliminatoria.

De acuerdo a información que se filtró a menos de 3 horas del inicio del compromiso, Armando León, Obed Vargas, Isaías Violante, Rodrigo Huescas y Andrés Montaño estarán fuera de toda actividad, por lo que no podrán contar con minutos para este duelo, primero oficial de Rafa Márquez desde que tomó las riendas en el banquillo Tricolor.

Rafa Márquez dirigirá su primer partido oficial al frente del Tri este sábado 14 de noviembre ante Jamaica. Cortesía: SNM

¿Quiénes son los 23 convocados para la ida ante Jamaica?

De estos 23 futbolistas, saldrán los 11 titulares con los que México arrancará oficialmente la era del Káiser de Michoacán, quien busca su primer victoria con el combinado nacional:

Porteros: Raúl Rangel, Óscar García y Alex Padilla.

Defensas: Kevin Álvarez, César Montes, Israel Reyes, Diego Campillo, Johan Vásquez, Chiquete Orozco, Jesús Gallardo y Mateo Chávez.

Mediocampistas: Erik Lira, Luis Romo, Erick Sánchez, Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora y Santiago Sandoval.

Delanteros: Roberto Alvarado, Jesús Tecatito Corona, Alexis Vega, Julián Quiñones, Santiago Gimenez y Armando González.

Para el siguiente compromiso, a celebrarse el martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA, el estratega nacional contará con la posibilidad de modificar la lista final de 23 elementos que enfrentarán a Jamaica en la Sultana del Norte, por lo que quienes no contaron con actividad, podrán reaparecer y tratar de ser trascendentales ante los Reggae Boyz.

BFG