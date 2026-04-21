Álvaro Fidalgo fuera del Real Betis vs Girona: ¿Por qué no juega el 'Maguito'?

La actividad en LaLiga de España no se detiene y este martes el Estadio Montilivi abrió sus puertas para un choque de alto voltaje entre el Girona y el Real Betis en la Jornada 33. Sin embargo, la gran sorpresa para la afición en México fue la ausencia de Álvaro Fidalgo en el once inicial. El talentoso mediocampista, apodado cariñosamente como el 'Maguito', no apareció en el esquema estelar de Manuel Pellegrini, lo que desató una ola de cuestionamientos en redes sociales.

A pesar de las expectativas por verlo comandar el mediocampo bético desde el primer minuto, el estratega chileno optó por guardarlo. La realidad es que el conjunto verdiblanco atraviesa una etapa de reajuste físico tras el desgaste acumulado en semanas recientes, y la gestión de minutos se volvió la prioridad absoluta para el cuerpo técnico en esta recta final de LaLiga.

DOSIFICACIÓN FÍSICA TRAS EL DESGASTE EN EUROPA

Muchos seguidores temieron una posible lesión, pero la realidad es distinta. La razón principal de su suplencia radica en la carga de trabajo que el jugador arrastró recientemente. Tras la eliminación del equipo en la Europa League el jueves pasado, donde el 'Maguito' tuvo una participación intensa de 67 minutos contra el Braga, el desgaste físico resultó evidente. Aquel duelo fue una batalla de alta intensidad que obligó a Pellegrini a darle un respiro al volante para evitar una fatiga crónica o una lesión muscular que lo marginara por más tiempo.

El técnico sudamericano decidió que, en esta ocasión, lo mejor era que Fidalgo arrancara desde el banquillo. Con esto, el club buscó proteger a uno de sus activos más creativos, permitiéndole entrar de cambio si el partido lo requiere, pero sin la presión de cargar con el peso del juego desde el silbatazo inicial. Esta estrategia de rotación fue una constante durante la temporada mientras el equipo compitió en dos frentes, y ahora que el calendario se despejó un poco, el enfoque está en cerrar de forma digna el torneo local.

EL REGRESO ESTELAR ANTE EL REAL MADRID

La mirada del Real Betis también está puesta en el futuro inmediato. El próximo viernes 24 de abril, el equipo se medirá ante el Real Madrid, un compromiso que exige tener a los mejores hombres en su plenitud física. Guardar a Álvaro Fidalgo hoy frente al Girona garantiza que el mediocampista llegue con "piernas frescas" para encarar el duelo contra los merengues, donde se perfila para retomar la titularidad de forma indiscutible.

Mientras tanto, la afición mostró su descontento por las piezas elegidas en el mediocampo para este martes. Nombres como Amrabat y Marc Roca recibieron críticas debido a que no mostraron el mismo dinamismo que aporta el exjugador del América. No obstante, la decisión está tomada: el 'Maguito' volverá a ser el eje del equipo a partir de la Jornada 34, consolidándose como la pieza clave para que el Real Betis escale posiciones en la tabla general del futbol español.