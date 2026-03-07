Djokovic debuta con sufrimiento y supera 'fantasmas' en Indian Wells

Novak Djokovic fue de menos a más este sábado en su debut en el Masters 1000 de Indian Wells (Estados Unidos), donde venció en tres sets al polaco Kamil Majchrzak.

El gigante serbio, número tres de la ATP, dio un pequeño susto a los aficionados californianos al ceder el primer set por 4-6 pero se rehízo con parciales de 6-1 y 6-2.

Djokovic, que estaba inactivo desde finales de enero, ya había sufrido una eliminación bomba el año pasado en su estreno frente al neerlandés Botic van de Zandschulp.

En busca de su primer título en el Valle de Coachella desde 2016, el serbio chocará en la tercera ronda frente al estadounidense Aleksandar Kovacevic, número 72 del ranking mundial.

Fue muy desafiante, como suele ser últimamente en Indian Wells... Contento de superar el desafío", reconoció Djokovic, cinco veces campeón del torneo, récord compartido con Roger Federer.

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se pueden enfrentar en las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells 2026. AFP

"Este es uno de los lugares más difíciles para ganar, con el viento entrando y saliendo, en distintos ángulos, le pone una tensión extra. Fue una batalla física y mental", señaló.

Nole compareció en la pista central del desierto californiano antes del primer turno de su principal rival, el español Carlos Alcaraz.

En los primeros compases del duelo ante Majchrzak mostró algunas señales del parón competitivo que vivió desde el Abierto de Australia, donde asombró al mundo del tenis al vencer en semifinales a Jannik Sinner, antes de caer en la final ante Alcaraz.

A Djokovic le costó defender su servicio desde el juego inicial, cuando sufrió su primer break. Tras el segundo quiebre se vio 4-1 abajo y tuvo que entregarle el primer set a Majchrzak, contra el que nunca había jugado.

A mitad del segundo set el balcánico sumaba ya cuatro doble faltas pero se reactivó en la devolución y firmó dos breaks tempranos para alargar el partido al desempate y tranquilizar a las gradas, que se pusieron del lado del coloso de 38 años.

Djokovic arrancó el último set por detrás 2-1 pero en el quinto juego encontró el quiebre que necesitaba para certificar la victoria tras dos horas y 12 minutos.

BFG