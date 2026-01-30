Berterame llegó al Inter Miami por Messi, confesó

A horas de haberse anunciado su salida de Monterrey para llegar al Inter Miami de Lionel Messi, Germán Berterame admitió que fue el 10 argentino quien lo convenció de abandonar a los de la Sultana del Norte y arribar a la MLS.

Tras casi tres años vistiendo la playera de La Pandilla, en donde no pudo lograr conquistar un título -a pesar de haber disputado una Final de Liga MX- Germán Berterame agradeció y reconoció los momentos que vivió con los de la Sultana del Norte antes de marcharse al Inter Miami:

"Duele por el momento en el que se hace, pero me voy con la conciencia tranquila de que siempre dejé todo en este club y ojalá que pueda volver más adelante (...) fue algo inesperado".

Germán Berterame acumuló 68 goles con Rayados de Monterrey. Mexsport

Consagrándose como el delantero más rentable de los últimos 6 torneos de Liga MX para Monterrey, Germán Berterame acepta que no haber levantado un título con La Pandilla le deja un mal sabor de boca, sin embargo, asegura que muy pronto lograrán llevar un nuevo trofeo a las vitrinas de El Barrial:

"Creo que en una institución como esta no es fácil (llegar a 68 goles), hubo muchas cosas en donde la pasamos mal, pero estoy sumamente contento aunque me hubiera gustado ganar muchos títulos. Esa espinita la van a sacar pronto".

Finalmente, el delantero de la Selección Mexicana que pelea su sitio para el Mundial 2026, aseguró que no iba a moverse de Monterrey a menos de que un club europeo llegara con una buena oferta... o que Lionel Messi lo llamara, detalle que terminó sucediendo y cuenta como anécdota en su video de despedida con Rayados:

"Ojalá pueda volver (...) yo no me voy a ir salvo a que venga alguien muy llamativo, no tengo pensado irme... salvo a que venga Messi y me lleve".

Finalmente, en las redes sociales del Inter Miami, Germán Berterame compartió sus primeras palabras como delantero de Las Garzas:

"Estoy muy feliz de formar parte de la fmailia de Inter Miami, estoy con muchas ganas y orgullo para darle muchas alegrías a todos los fans. Nos vemos pronto".

Mientras el conjunto estadunidense se mantiene de gira por Sudamérica, Germán Berterame se pondrá en óptimas condiciones físicas para estar cuanto antes bajo las órdenes de Javier Mascherano de cara a su primer compromiso oficial en el año, mismo que se dará el 21 de febrero ante LAFC de la MLS.

BFG