Se pudo notar que los jugadores de Chivas acabaron muy felices tras culminar como líderes del Apertura 2026, sin embargo, de cara al inicio de la Liguilla, el Guadalajara tiene todo en su contra para ser eliminados.

El equipo de Gabriel Milito se medirá este próximo jueves 26 de noviembre ante Pachuca en la Ida de los Cuartos de Final en el Estadio Hidalgo, para posteriormente cerrar en el Akron la llave.

A pesar de que cuenta con el aliento de su afición, hay dos factores que le juegan en contra a Chivas: jamás ha podido eliminar a Pachuca y cada que termina como líder, es derrotado en Cuartos de Final.

Pachuca y Chivas igualaron 1-1 durante la Fase Regular del Apertura 2026 en el Estadio Hidalgo. Mexsport

Chivas nunca ha podido vencer a Pachuca en Liguilla

El Rebaño Sagrado se ha cruzado en dos ocasiones con los Tuzos del Pachuca en Liguilla y en ambas ha terminado eliminado.

La primera fue en las Semifinales del Clausura 2006. En el partido de Ida, disputado en el Estadio Jalisco, Pachuca se impuso 2-1 y en la Vuelta, en el Estadio Hidalgo, Chivas llegó a ir 3-1 arriba (4-2 global), pero Núñez descontó y Aquivaldo Mosquera, al minuto 93, igualó el global a 4-4. La mejor posición de Pachuca en la tabla le dio el pase a la Final.

Quince años después, en el repechaje (Guard1anes) del Clausura 2021, ambos volvieron a enfrentarse a partido único en el Hidalgo.

Chivas abrió el marcador temprano con Uriel Antuna, pero Pachuca reaccionó con contundencia y se impuso 4-2 gracias a dobletes de Roberto de la Rosa y Óscar Murillo.

Aquella eliminación dejó claro que, hasta ahora, el conjunto hidalguense mantiene una paternidad total sobre el Guadalajara en la fiesta grande.

La maldición del superlíder: Chivas siempre cae en Cuartos

Por si esto no fuera suficiente, cada vez que Chivas ha cerrado la fase regular como líder general en la era de los torneos cortos, ha sido eliminado en los Cuartos de Final.

La primera ocasión fue en el Clausura 2008, bajo la dirección de Efraín Flores, cuando sumó 33 puntos. En cuartos se topó con Monterrey: perdió 4-1 en la ida en el Estadio Tecnológico y, pese a empatar 4-4 en la vuelta en el Jalisco, cayó eliminado por un global de 5-8.

La historia se repitió en el Apertura 2011, cuando Fernando Quirarte (quien tomó el equipo a mitad del torneo tras el cese de José Luis Real) llevó al Rebaño a la cima con 30 unidades.

En Cuartos enfrentó a un Querétaro que llegaba como octavo y en su primera Liguilla. Los Gallos Blancos ganaron 2-1 en el Estadio Corregidora y luego resistieron un 0-0, avanzando con global de 1-2.