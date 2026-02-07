Bad Bunny lleva a Puerto Rico al Super Bowl entre música y denuncia social

Bad Bunny quiere llevarte pa’ PR… y enseñarte los problemas sociales que enfrenta el país caribeño, como la gentrificación y abusos contra migrantes.

De aquí nadie me saca, de aquí yo no me muevo. Dile que ésta es mi casa, donde nació mi abuelo”, dice Benito Martínez Ocasio, quien llevará su reguetón y dembow al show del medio tiempo del Super Bowl LX.

Y es que Puerto Rico enfrenta un fenómeno de gentrificación, de turistificación y encarecimiento, según expertos.

Hay gente rica, en su mayoría de fuera de Puerto Rico, que en algunos casos está comprando manzanas enteras o tres, cuatro, o cinco edificios al mismo tiempo”, expresó Federico Cintrón-Moscoso, director del programa en El Puente, una organización de derechos humanos, en un artículo difundido por la Revista de la Universidad de Harvard.

Esto aumenta los temores de que la isla se convierta en un centro de turismo que expulse a los lugareños.

De acuerdo con ONU Hábitat, la gentrificación se presenta cuando “un proceso de renovación y reconstrucción urbana se acompaña de un flujo de personas de clase media o alta que suele desplazar a los habitantes más pobres”.

A eso se suma que Estados Unidos les da beneficios fiscales a los ciudadanos que se muden a la isla.

A través de los programas establecidos bajo las Leyes 20 y 22, la isla ofrece incentivos a personas y empresas que deseen mudarse, lo cual ha atraído a estadunidenses, emprendedores, inversionistas y jubilados que contribuyen a la economía local.

El tratamiento fiscal sobre la renta de los residentes puertorriqueños en Estados Unidos es único”, explica el Servicio de Impuestos Internos.

Y es que la isla, donde viven 3.2 millones de personas y el gobierno federal estadunidense tienen una relación particular.

Puerto Rico tiene su propia constitución desde 1952, pero está sujeta a la legislación federal, al igual que los estados de la Unión Americana, explicó el centro Pew Research.

Sin embargo, los puertorriqueños que viven en la isla no pueden votar en las elecciones presidenciales, es decir, son ciudadanos estadunidenses, Bad Bunny ni ningún otro boricua eligió a Donald Trump.

Sin embargo, desde que inició el segundo gobierno del republicano, Puerto Rico ha registrado un incremento inédito de operativos migratorios, marcados por el perfilamiento racial, las detenciones arbitrarias y la mirada indiferente de la gobernadora Jenniffer González Colón, criticó la asociación Amnistía Internacional (AI).

En los primeros seis meses de la actual administración, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvo a 568 personas en Puerto Rico, según AI.

La asociación ha documentado las arbitrariedades y los impactos de las medidas migratorias y de asilo del presidente Trump.

Este espíritu de nostalgia ante una nación en conflictos sociales impregna el disco Debí Tirar más fotos.

Mañana, en el mayor evento deportivo de Estados Unidos, Benito defenderá su bandera como una oda al café, ron y la salsa boricua.

cva*