¿NFL pronostica ganador durante las pruebas para el Super Bowl LX?

Este domingo 8 de febrero, Patriots y Seahawks se enfrentarán en el Levi’s Stadium de Santa Clara con la intención de coronarse de nueva cuenta en la NFL, sin embargo, durante las pruebas para el Super Bowl LX, los fuegos artificiales habrían delatado qué equipo es el que terminará llevando el trofeo Vince Lombardi a sus vitrinas.

A poco más de 48 horas de que se lleve a cabo el Super Bowl 2026 entre Patriots y Seahawks, todos los detalles comienzan a afinarse, entre ellos, los fuegos artificiales que se utilizarán con los colores del equipo campeón.

Es por ello que en el Levi’s Stadium, en el cual estarán presentes poco más de 68,000 espectadores, comenzaron a realizarse las pruebas de los fuegos artificiales, mismos que lucieron con claridad el rojo, azul y blanco… colores que visten los New England Patriots, mientras que las tonalidades que identifican a los Seattle Seahawks son el verde y el azul.

Así fue como se vieron las imágenes captadas por aficionados y que comenzaron a circular en redes sociales:

Por supuesto, existe la versión de que el azul, rojo y blanco representan los colores de la bandera de Estados Unidos y no la de los Patriots comandados por Drake Maye, quien intentará llegar en las mejores condiciones físicas posibles para liderar una ofensiva que intentará apoderarse del séptimo trofeo Vince Lombardi en la historia de la franquicia.

La noche del domingo 8 de febrero se revelará si Patriots logra consumarse como el más ganador en la historia de la NFL… o si Seahawks y Sam Darnold cumplen con su mote de favoritos y suman el segundo trofeo de la NFL en las vitrinas de Seattle.

* Las casas de apuestan ponen a Seahawks como favorito para ser campeón del Super Bowl 2026 por, apenas, un gol de campo.

BFG