Error tecnológico en el VAR provocó revisión de 7 minutos en el Atlético-Barcelona

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) reconoció un error tecnológico que derivó en uno de los momentos más largos y polémicos de los últimos tiempos, todo en el juego entre Atlético de Madrid y Barcelona por la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

El organismo explicó que hubo “un fallo en la modelización de jugadores a través de los esqueletos” en el sistema de fuera de juego semiautomático (SAOT), lo que provocó un retraso de hasta 7 minutos en la revisión del gol anulado a Pau Cubarsí durante el triunfo 4-0 del conjunto colchonero.

¿Qué ocurrió en la jugada?

Cubarsí creyó anotar el primer gol del Barcelona tras una serie de rebotes en el área. Sin embargo, tras la revisión en el VAR, se determinó que el balón impactó previamente en Robert Lewandowski, quien se encontraba en posición adelantada, antes de que llegara a Cubarsí.

El problema no fue interpretativo, sino técnico.

Según el comunicado oficial del CTA, el sistema SAOT presentó dificultades debido a la alta densidad de futbolistas dentro del área en el momento de la acción.

“El equipo VAR llevó a cabo el análisis con el sistema SAOT. En el transcurso se detectó un fallo en la modelización de jugadores a través de los esqueletos, al existir una situación de mucha densidad de jugadores”, explicó el organismo.

¿Por qué tardó tanto la revisión?

Al no poder recalibrar correctamente el sistema automático, los árbitros debieron recurrir al procedimiento manual, es decir, al trazado tradicional de líneas.

“Tras intentar que el sistema recalibrase la modelización y comprobar que no era posible, el equipo VAR procedió a lanzar líneas de fuera de juego manuales para tomar la decisión definitiva y correcta”, detalló el CTA.

Esto extendió el proceso más de lo habitual y, además, impidió que se pudiera mostrar la recreación gráfica automática en la transmisión televisiva.

La serie quedó 4-0 a favor del Atlético. La vuelta se jugará el 3 de marzo en el Camp Nou, donde el Barcelona necesitará una remontada de cuatro goles para mantenerse con vida en el torneo y defender el título conseguido en 2025.