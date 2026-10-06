¡Barcelona recupera a De Jong! Vuelve a entrenar tras dos meses lesionado

Frenkie de Jong dio un paso hacia su regreso con el Barcelona al participar en una parte del entrenamiento grupal después de dos meses de recuperación por una lesión en la rodilla derecha. El mediocampista neerlandés volvió a compartir trabajo con sus compañeros, aunque todavía deberá completar su proceso antes de disputar un partido.

El internacional neerlandés sufrió la lesión durante el Mundial 2026 y, a su regreso a Cataluña, los estudios determinaron que tenía afectado el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Desde entonces, su actividad se concentró en la rehabilitación para recuperar las condiciones necesarias para volver a la cancha.

De Jong tenía dos alternativas para atender el problema: una intervención quirúrgica o un tratamiento conservador. La segunda opción fue la elegida y marcó el camino de su recuperación durante las últimas semanas, hasta permitirle incorporarse parcialmente a la sesión del conjunto azulgrana.

El centrocampista completó únicamente una parte del entrenamiento, por lo que su presencia con el grupo representa un avance en la rehabilitación, aunque todavía no significa que esté disponible para competir. Su vuelta a los terrenos de juego deberá esperar mientras cumple los plazos pendientes.

El Barcelona recuperó así a uno de sus mediocampistas en la dinámica colectiva, en una jornada que también tuvo movimientos entre los futbolistas que regresaron de sus compromisos internacionales y aquellos que continúan bajo seguimiento por molestias físicas.

Raphinha y Joan García apuntan al Getafe

Raphinha y Joan García realizaron trabajo individualizado durante la sesión, aunque el Barcelona espera contar con ambos para el encuentro de este sábado ante el Getafe, correspondiente a LaLiga. Sus situaciones son distintas a la de De Jong, quien todavía tiene etapas por cumplir antes de reaparecer.

El atacante brasileño regresó de la concentración de su selección después de presentar molestias en el muslo derecho durante el partido disputado en Australia. Las pruebas médicas descartaron una lesión mayor, por lo que el club mantiene la expectativa de que pueda estar disponible para el compromiso liguero.

Joan García, por su parte, presentó un edema en la rodilla derecha que le impidió participar en el último encuentro de liga frente al Sevilla. El guardameta también quedó fuera de la convocatoria de España y continúa con trabajo específico para recuperarse.

Karim Adeyemi también se incorporó a los entrenamientos del Barcelona después de participar con Alemania en los encuentros ante Serbia y Grecia. El futbolista fue liberado por el seleccionador Jürgen Klopp y se sumó a la preparación del conjunto azulgrana para su próximo compromiso.