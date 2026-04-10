Hansi Flick le sigue tirando a los árbitros; Simeone responde a la polémica

Hansi Flick le siguió tirando a los árbitros por su actuación del pasado miércoles en el duelo contra el Atlético de Madrid en la Champions League, al asegurar que se puede cometer un error, pero no dos, y lamentó el desempeño del VAR. Por otro lado, Diego Pablo Simeone respondió a la polémica.

“No sé cuál será el resultado, pero me parece perfecto que el club nos apoye. Fue injusto, todo el mundo lo piensa; se puede cometer un error, pero no dos a este nivel y en este tipo de situaciones. Me parece un gran apoyo por parte del club. Si ven que algo que ha pasado no es correcto, tienen que avisar y tienen que decirle al árbitro 'mira esto'. Eso es lo que eché en falta en este partido.

Hansi Flick aseguró que el Barcelona sueña con ganar la Champions League Reuters

Creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero también es verdad que nosotros no hicimos nuestro mejor partido el miércoles. Cometimos errores, pero esta parte también es crucial. Este tipo de errores sirvieron para decidir el partido y desde luego no se agradece”, mencionó Flick en conferencia de prensa.

El Barcelona presentó una queja formal a la UEFA por el arbitraje del pasado miércoles, en el que cayeron 0-2 frente al Atlético de Madrid.

El técnico del Barcelona indicó que ganar LaLiga es la base, pero el sueño para todos es ganar la Champions. “Por eso estamos aquí”.

Para Diego Pablo Simeone, ya están acostumbrados a las quejas Reuters

SIMEONE RESPONDIÓ A LA POLÉMICA

Por su parte, Diego Pablo Simeone le respondió a Hansi Flick y señaló que están acostumbrados a las quejas arbitrales que realizan los equipos, debido a que están en Madrid.

“Soy muy respetuoso. Vivimos en Madrid, así que estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones. Para el que lo entienda, es muy fácil de entender. Así que no nos moviliza nada”, indicó el técnico del Atlético de Madrid.