¡Hay tiro! Julio César Chávez vs. El Travieso Arce, una pelea de leyendas en la Feria de Puebla 2026

El boxeo mexicano se viste de gala este sábado 9 de mayo con el esperado regreso al ring de dos grandes ídolos. El gran campeón mexicano Julio César Chávez se enfrentará nuevamente a Jorge El Travieso Arce en una pelea de exhibición con causa que promete encender las emociones en el Gimnasio Miguel Hidalgo de Puebla.

¿Dónde y cuándo es la pelea de Chávez vs Arce?

El evento tendrá lugar en el marco de la Feria de Puebla 2026. La cita es en el emblemático Gimnasio Miguel Hidalgo, un recinto que vibrará con el intercambio de golpes entre el César del Boxeo y el pentacampeón mochiteco.

Una pelea con causa social

Más allá de la rivalidad deportiva y las constantes "guerras de declaraciones" en redes sociales, estrategia que ambos pugilistas han adoptado para "calentar" sus encuentros arriba del ring, este combate tiene un objetivo noble. Los fondos recaudados serán destinados a ayudar a personas con problemas de adicción, una labor que la Fundación Julio César Chávez ha liderado con éxito, brindando tratamiento y rehabilitación a quienes más lo necesitan.

Julio César Chávez muestra sus movimientos de box

“Vive la batalla contra las adicciones. Puebla, tierra de campeonas y campeones”, destacó el gobierno del estado de Puebla.

¿Qué esperar del combate?

Aunque se trata de una pelea de exhibición, la competitividad de ambos es legendaria. Se espera que los boxeadores utilicen caretas protectoras, pero el estilo frontal del Travieso Arce y el gancho al hígado quirúrgico de Julio César Chávez aseguran un espectáculo de alta calidad para todos los aficionados al boxeo mexicano.

Una pelea que nadie se querrá perder

Protagonistas:

Fecha:

Lugar:

Julio César Chávez vs. Jorge Arce (dos boxeadores legendarios de México)Sábado 9 de mayo de 2026.Feria de Puebla (Gimnasio Miguel Hidalgo).

La función arrancará a las 6 de la tarde y los boletos ya están a la venta a través de una plataforma especializada

No te pierdas este choque de titanes que une el deporte con la filantropía en uno de los escenarios más importantes de Puebla.