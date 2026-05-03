Messi y Colapinto, cara a cara en el Gran Premio de Miami

Lionel Messi volvió a acaparar reflectores, ahora lejos de una cancha de futbol y en pleno Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, donde protagonizó el esperado encuentro con Franco Colapinto, en una de las imágenes más comentadas del fin de semana.

El capitán de la Selección argentina llegó acompañado por Antonela Roccuzzo y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, en una visita que rápidamente generó una revolución en el paddock. La presencia del 10 argentino provocó aglomeraciones de aficionados, cámaras y personal de los equipos que buscaban una foto o simplemente verlo de cerca.

Antes del cruce con Franco Colapinto, Lionel Messi pasó por el box de Mercedes, donde convivió con parte de la escudería. Sus hijos incluso lucieron indumentaria del equipo, mientras el futbolista se tomó fotos con George Russell y Kimi Antonelli, además de subirse a uno de los monoplazas, en una escena poco habitual para el campeón del mundo.

El momento más esperado llegó instantes antes de la largada. Messi y Colapinto finalmente se encontraron en el circuito callejero de Miami. El piloto argentino, que partiría desde la posición 8 tras la mejor clasificación de su carrera en la Fórmula 1, saludó con un abrazo al futbolista y compartió unos minutos junto a su familia.

Bien, disfrutando con la familia y los chicos. Estoy viviendo esta experiencia por primera vez. Teníamos ganas de saludarlo a Franco también”, expresó Lionel Messi, dejando ver el interés por el presente del joven piloto argentino.

El impacto del encuentro fue inmediato. La escena del abrazo entre Messi y Colapinto se volvió viral en cuestión de minutos, mientras el paddock se llenaba de curiosos y fotógrafos. La presencia del rosarino no solo elevó el ambiente en el Gran Premio de Miami, sino que también puso reflectores sobre el momento que vive el automovilismo argentino.

Detrás del encuentro también hubo gestión. Tanto Messi como Colapinto comparten vínculos con una petrolera, lo que facilitó el acercamiento durante el fin de semana. Aunque ya existía contacto previo, el piloto había evitado forzar la reunión por respeto al astro.

El cruce terminó por concretarse en un momento clave para Franco Colapinto, quien atraviesa una etapa determinante en su camino dentro de la Fórmula 1. La postal junto a Lionel Messi no solo simboliza el encuentro entre dos figuras del deporte argentino, sino también el impulso mediático para una de sus nuevas caras.