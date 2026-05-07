Barça festeja "en familia": La burla culé al Real Madrid antes de sentenciar LaLiga

Mientras el Real Madrid implosiona desde sus entrañas, el FC Barcelona utiliza sus redes sociales para burlarse del acérrimo rival, al que de arrancarle un punto el domingo, tendría la dicha de gritarle de frente el alirón como campeón de LaLiga en España.

El equipo culé subió videos e imágenes de la plantilla en el campo de entrenamiento conviviendo y pasando por una fila para dar de sapes a Dani Olmo por motivo de su cumpleaños 28 con un mensaje claro en la publicación “celebrando en familia”.

Una elocuente comunicación cuando unas horas antes desde la Ciudad Deportiva de Valdebebas brotó a borbollones la información de una nueva disputa entre el capitán Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, una en la que el uruguayo terminó con un golpe en la cabeza que hizo que fuera al hospital. La sacudida al interior de la disciplina merengue llegó a tres días del Clásico de la segunda vuelta en España, en el que las matemáticas hacen sombra ante la posibilidad de que el FC Barcelona consume el bicampeonato en casa con su vigésimo noveno título doméstico, algo que danza en la pista de lo inevitable cuando hay 11 puntos de diferencia y cuatro jornadas para el final del calendario.

Con todo y su contusión, Valverde quiso minimizar la disputa con Tchoaméni y negó que el mediocentro galo le haya pegado. Sí hubo diferencias, pero no llegó al terreno de los puños. Lo que sí dejó el uruguayo en su misiva fueron las palabras de frustración que lo abrazan a él y a la plantilla ante un panorama desolador de una nueva campaña sin títulos relevantes (Liga, Copa del Rey y Champions), en la que han sido más noticioso los problemas del equipo en temas de disciplina que el rendimiento en el campo.

El Real Madrid y el FC Barcelona son vasos comunicantes dada su rivalidad, tal vez la que más eco hace en el mundo entre clubes, y estas horas oscuras que acompañan la travesía merengue hacia el final de la temporada, hacen que en Catalunya todos estén más felices, más allá de que solo una catástrofe sin igual en su historia los haga perder la liga que tienen a su alcance.