Mbappé defiende su polémico viaje romántico

El viaje que realizaron Kylian Mbappé y Ester Espósito sigue dando de qué hablar, por lo que el entorno del futbolista francés tuvo que salir a defender la “escapada de amor” que tuvo la pareja en Cagliari, capital de la isla Cerdeña, en el que señalan que es una interpretación excesiva que están relacionados con su periodo de recuperación.

“Parte de las críticas se basan en una interpretación excesiva de elementos relacionados con un período de recuperación estrictamente gestionado por el club, sin reflejar la realidad de la implicación diaria de Kylian y su trabajo para el equipo”, indicó el entorno del francés a través de un comunicado de AFP.

En la actual temporada, Mbappé suma 41 goles en 41 partidos Reuters

El futbolista del Real Madrid y la actriz no pasaron desapercibidos durante el viaje que realizaron, donde fueron captados en un restaurante y en recorrido por yate. Este fin de semana, el Real Madrid tuvo un encuentro decisivo, cuya victoria retrasó la coronación del Barcelona en LaLiga.

Kylian Mbappé regresó a España el pasado domingo, este lunes se entrenó y hoy estuvo en solitario, luego de la lesión que sufrió en los isquiotibiales.

Luego de la victoria por 2-0 frente al Espanyol, el técnico Álvaro Arbeloa dio su punto de vista sobre la “escapada” de Mbappé.

“Cada jugador en su tiempo libre hace lo que él considera oportuno y yo ahí no puedo entrar. No hemos creado lo que es el Real Madrid con jugadores que salen al campo vestidos de esmoquin, sino con jugadores que acaban con la camiseta llena de sudor, de barro, de esfuerzo, de sacrificio, de constancia”, aseguró.

En la actual temporada, Mbappé suma 41 goles en 41 partidos en todas las competiciones.