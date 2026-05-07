Trump sorprende: no pagaría un boleto del Mundial por mil dólares

Donald Trump, presidente de EU, sorprendió con su postura sobre el costo de los boletos del Mundial 2026, en específico para el partido de los dirigidos por Mauricio Pochettino contra Paraguay, que cuesta a partir de mil dólares. El mandatario indicó que sí le gustaría ir al encuentro, pero tampoco lo pagaría.

“No conocía esa cifra. Me gustaría estar ahí, pero tampoco lo haría, si le soy honesto”, dijo Donald Trump en una entrevista para el The New York Post.

La final del Mundial 2026 se jugará en el Estadio de Nueva Jersey el domingo 19 de julio

Estados Unidos y Paraguay debutarán en el Mundial 2026 el próximo sábado 12 de junio, partido que se disputará en el Estadio de Los Ángeles.

Donald Trump también resaltó que se sentiría decepcionado, si sus seguidores no pudieran ir al partido, aunque también subrayó el éxito de la venta de boletos.

“Si la gente de Queens y Brooklyn y toda la gente que ama a Donald Trump no puede ir, estaría decepcionada, pero, ya sabe, al mismo tiempo, es un éxito increíble. Me gustaría que la gente que voto por mí, pueda ir”, dijo.

Este jueves, arrancó otra venta de boletos de la FIFA para el Mundial, en esta ocasión de “edición limitada”.

El día de ayer, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, justificó los precios de los boletos para los partidos en Estados Unidos. Algunos boletos para la final del 19 de julio, se revenden a más de dos millones de dólares cada una.

“Si algunas personas ponen a la venta en el mercado secundario algunas entradas para la final a 2 millones de dólares, en primer lugar, eso no significa que la entrada cueste 2 millones de dólares. En segundo lugar, no significa que alguien vaya a comprar esas entradas. De hecho, si alguien compra una entrada por 2 millones de dólares, yo mismo le llevaré un perrito caliente y un (refresco) para asegurarme de que disfrute de una experiencia fantástica”, dijo.

PARTIDOS DE EU EN EL MUNDIAL 2026:

- Viernes 12 de junio: EU vs Paraguay – Estadio Los Ángeles.

- Viernes 19 de junio: EU vs. Australia – Estadio de Seattle.

- Jueves 25 de junio: Turquía vs. EU – Estadio Los Ángeles.