Garantizan estadios libres de operativos migratorios durante el Mundial 2026

La incertidumbre porque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realice redadas en los escenarios que albergarán partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos se han terminado, esto luego de que Rodney Barreto, copresidente del comité anfitrión en Miami, confirmó haber sostenido conversaciones directas con el secretario de Estado, Marco Rubio, para asegurar que no se realizarán detenciones masivas en estos lugares.

En una entrevista concedida a The Athletic, Barreto buscó calmar las inquietudes de los asistentes internacionales y las comunidades locales, esto tan solo unos días después que el gremio hotelero señaló que no han conseguido los resultados esperados a un mes de inicio del Mundial 2026. La situación parece estar ligar a los altos costos de los boletos, pero también a la situación migratoria iniciada durante el segundo mandato de Donald Trump.

“Hablé con Marco Rubio. El ICE no estará en el estadio”, sentenció el directivo, quien añadió que el torneo no se utilizará como una plataforma para capturar personas. “Esto no se va a convertir en una especie de operativo de 'redada'. Ese no es el propósito de esto”, subrayó Barreto al citado medio.

Esta postura surge tras las declaraciones de Todd Lyons, director interino del ICE, quien anteriormente había señalado que la agencia mantendría sus actividades habituales. Según Lyons, las Investigaciones de Seguridad Nacional son un componente esencial de la infraestructura de protección del torneo.

“Estamos dedicados a asegurar esa operación y estamos dedicados a la seguridad de todos nuestros participantes y visitantes”, afirmó el funcionario, según reportes previos.

Para fortalecer la logística, la administración del presidente Donald Trump destinó 625 millones de dólares en fondos federales para seguridad, distribuidos entre las 11 ciudades sede. Barreto destacó que, pese a la retórica del mandatario, su afición por los deportes ha facilitado la asignación de recursos para reembolsar a las ciudades por la protección policial y agilizar el procesamiento de visados y pasaportes.

No obstante, el panorama sigue siendo complejo para ciertos sectores. Actualmente, cuatro de las 48 naciones participantes enfrentan restricciones de viaje, y algunos aficionados podrían verse obligados a pagar fianzas de visa de hasta 15,000 dólares.