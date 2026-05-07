¿El golpe más caro de la historia? Boletos para ver la UFC en la Casa Blanca alcanzan los 1.5 mdd

Los precios para asistir a un evento sin precedentes de la UFC en la Casa Blanca alcanzan cifras que rompen cualquier referencia previa en deportes de combate.

De acuerdo con el periodista Ariel Helwani, algunos paquetes exclusivos para la función denominada UFC Freedom 250 tendrían un costo cercano a 1.5 millones de dólares. El evento está programado para el 14 de junio en el jardín sur de la residencia presidencial, como parte de la conmemoración por los 250 años de la Independencia de Estados Unidos.

El presidente de la UFC, Dana White, indicó que cerca de 4,300 personas asistirán de manera presencial, en su mayoría integrantes de las fuerzas armadas. En paralelo, unas 85,000 personas podrán seguir el evento de forma gratuita desde el cercano Ellipse Park.

Sin embargo, el acceso premium estará reservado para un grupo reducido. Según Helwani, se trata de un paquete dirigido a inversionistas y figuras de alto perfil.

Se le llama inversión de socios”, explicó. “Incluye recepción de bienvenida, acceso a conferencia de prensa, pesaje ceremonial, concierto y entradas a zona de pista para futuros eventos”.

Un evento histórico con cartel de alto impacto

Más allá del costo, la función marcaría el primer evento profesional en vivo organizado dentro de los terrenos de la Casa Blanca.

La cartelera estará encabezada por una pelea de unificación en peso ligero entre Ilia Topuria, campeón vigente, y el monarca interino Justin Gaethje.

En el combate coestelar, el brasileño Alex Pereira enfrentará al francés Ciryl Gane por el título interino de peso completo.

Días antes del anuncio, los peleadores fueron recibidos en el Despacho Oval por el presidente Donald Trump, quien aseguró que todos enfrentarán “su prueba más difícil” durante la velada.

Topuria, por su parte, respondió con confianza. “Espero que él tenga la misma seguridad que yo. Eso hará la pelea aún mejor”, declaró.

Durante el encuentro también se reveló que los campeones recibirán cinturones conmemorativos en colores rojo, blanco y azul.

El evento, cuyo costo de producción rondaría los 60 millones de dólares, se perfila como uno de los más ambiciosos en la historia de la UFC, tanto por su escenario como por su modelo de acceso, en el que el espectáculo deportivo convive con una experiencia exclusiva para una élite económica.