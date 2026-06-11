Bandera de Rusia aparece en el Estadio Ciudad de México y desata la polémica

Rusia está presente en el Mundial 2026 en México, esto a pesar de que la participación de los equipos representativos de aquella nación están impedidos de competir en torneos de FIFA, pero la presencia de una bandera en el Estadio Ciudad de México ha generado comentarios a nivel internacional.

La organización del Mundial 2026 ha colocado las banderas de todos los países integrantes de la FIFA en la zona alta del Estadio Ciudad de México y, justo en esa zona aparece la bandera rusa, lo cual ha llamado la atención de varios aficionados quienes la han posteado en redes sociales. ¿Por qué está prohibida la bandera de Rusia en el Mundial 2026?

La ausencia del cuadro ruso en Norteamérica y la severa prohibición de sus símbolos patrios responden a un conflicto geopolítico. En febrero de 2022, como respuesta directa a la invasión a Ucrania, la FIFA y la UEFA determinaron suspender de forma indefinida a todas las selecciones nacionales (varoniles, femeniles y juveniles mayores) y clubes rusos de cualquier competencia internacional. Este castigo histórico los dejó automáticamente fuera de las eliminatorias y de la fase final del torneo.

La sanción bloquea categóricamente el uso de la bandera de Rusia y la entonación de su himno en eventos oficiales. Si bien en 2023 las autoridades del futbol concedieron un permiso especial para que las selecciones Sub-17 regresaran a la actividad, se les exigió jugar bajo estrictas condiciones de neutralidad, nombrándose "Unión de Futbol de Rusia" y sin poder exhibir sus colores nacionales.

Actualmente, el debate sigue sobre la mesa. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha declarado en meses recientes que este tipo de prohibiciones deportivas no han logrado sus objetivos políticos e incluso advirtió que generan mayor frustración, sin embargo, el veto a las representaciones de aquella nación se mantienen por parte del máximo organismo del futbol.