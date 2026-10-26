Balón de Oro 2026 EN VIVO: Todos los detalles y ganadores
Con aroma mexicano, la gala del Balón de Oro 2026 se lleva a cabo en el London Palladium de Londres; sigue EN VIVO todos los detalles
28º / Vivianne Miedema, Melvin Malard y Lorena.
27º / Rose Lavelle.
26º / Alex Greenwood.
25º / Caroline Weir.
24º / Kerstin Casparij.
23º / Momoko Tanikawa.
22º / Manaka Matsukubo.
21º / Scarlett Camberos.
20º / Selma Bacha.
19º / Tessa Wullaert.
18º / Barbra Banda.
17º / Esmee Brugts.
16º / Mapi León.
15º / Cata Coll.
14º / Wendie Renard.
13º / Mariona Caldentey.
12º / Klara Bühl.
11º / Yui Hasegawa.
29º / Sadio Mané y William Saliba.
28º / Julián Quiñones.
27º / Bruno Fernándes
26º / Dayot Upamecano
25º / Marquinhos
24º / Luis Díaz
23º / Nuno Mendes.
22º / Lautaro Martínez.
21º / Gabriel Magalhaes.
20º / William Pacho.
19º / Joao Neves.
18º / Marc Cucurella.
17º / Vinicius Jr.
16º / Ferran Torres.
15º / Declan Rice.
14º / Vitinha.
13º / Achraf Hakimi.
12º / Pau Cubarsí.
11º / Jude Bellingham.
Estos tres futbolistas son los grandes favoritos para hacerse con el galardón
La delantera hace historia para el futbol femenil mexicano
Por encima de William Saliba y Sadio Mané, el delantero mexicano es nombrado 28º
Son los mexicanos que hacen historia al estar inmersos en la gala del Balón de Oro, erigiéndose como unos de los mejores -jugadores y clubes- en 2026
Misma que se llevará a cabo en el London Palladium de Londres