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Balón de Oro 2026 EN VIVO: Todos los detalles y ganadores

Con aroma mexicano, la gala del Balón de Oro 2026 se lleva a cabo en el London Palladium de Londres; sigue EN VIVO todos los detalles

Por: Bernardo Ferreira

Los mexicanos Scarlett Camberos y Julián Quiñones fueron parte de la gala del Balón de Oro 2026.
Los mexicanos Scarlett Camberos y Julián Quiñones fueron parte de la gala del Balón de Oro 2026.X: @ballondor
GALA DEL BALÓN DE ORO 2026
-Así fue el paso de Scarlett Camberos en la alfombra roja

La delantera del América y la Selección Mexicana llega al London Palladium de Londres

-Lugares del 11º al 30º en el Balón de Oro 2026 femenil

28º / Vivianne Miedema, Melvin Malard y Lorena.

27º / Rose Lavelle.

26º / Alex Greenwood.

25º / Caroline Weir.

24º / Kerstin Casparij.

23º / Momoko Tanikawa.

22º / Manaka Matsukubo.

21º / Scarlett Camberos.

20º / Selma Bacha.

19º / Tessa Wullaert.

18º / Barbra Banda.

17º / Esmee Brugts.

16º / Mapi León.

15º / Cata Coll.

14º / Wendie Renard.

13º / Mariona Caldentey.

12º / Klara Bühl.

11º / Yui Hasegawa.

-Lugares del 11º al 30º en el Balón de Oro 2026

29º / Sadio Mané y William Saliba.

28º / Julián Quiñones.

27º / Bruno Fernándes

26º / Dayot Upamecano

25º / Marquinhos

24º / Luis Díaz

23º / Nuno Mendes.

22º / Lautaro Martínez.

21º / Gabriel Magalhaes.

20º / William Pacho.

19º / Joao Neves.

18º / Marc Cucurella.

17º / Vinicius Jr.

16º / Ferran Torres.

15º / Declan Rice.

14º / Vitinha.

13º / Achraf Hakimi.

12º / Pau Cubarsí.

11º / Jude Bellingham.

-Mbappé, Kane o Lamine Yamal

Estos tres futbolistas son los grandes favoritos para hacerse con el galardón

-Scarlett Camberos es 21º

La delantera hace historia para el futbol femenil mexicano

-Julián Quiñones es 28º del mundo

Por encima de William Saliba y Sadio Mané, el delantero mexicano es nombrado 28º

-Scarlett Camberos, Julián Quiñones y América Femenil

Son los mexicanos que hacen historia al estar inmersos en la gala del Balón de Oro, erigiéndose como unos de los mejores -jugadores y clubes- en 2026

-¡¡¡Bieeeeenvenidos a las acciones de la gala!!!

Misma que se llevará a cabo en el London Palladium de Londres

Los mexicanos Scarlett Camberos y Julián Quiñones fueron parte de la gala del Balón de Oro 2026.
Los mexicanos Scarlett Camberos y Julián Quiñones fueron parte de la gala del Balón de Oro 2026.Especial

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