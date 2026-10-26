Amaury Vergara lanza emotivo mensaje a Charlyn Corral: "Eres un ejemplo para todas"

La gala Balón de Oro 2026 quedará marcada en el futbol mexicano, ya que Charlyn Corral fue galardonada como la Mejor Delantera del Año, convirtiéndose en la primera futbolista mexicana (tanto en la rama femenil como en la varonil) en recibir un reconocimiento de esta magnitud.

Con 49 goles en 49 partidos durante el periodo considerado, la atacante de 35 años elevó al futbol femenil mexicano a un escenario global y abrió una brecha que durante décadas pareció inalcanzable.

Charlyn Corral recibe el premio como mejor delantera del año en el Balón de Oro 2026. Reuters

Los elogios de Amaury Vergara para Charlyn Corral

El galardón de Charlyn Corral no pasó desapercibido en el futbol mexicano. Además de las felicitaciones de su club, Pachuca, y de la afición en general, la atacante recibió mensajes de figuras relevantes del balompié nacional, entre ellos el de Amaury Vergara, presidente de las Chivas.

A través de sus redes sociales, Vergara compartió un mensaje cargado de orgullo y reconocimiento:

¡Qué orgullo ver el talento mexicano llegar tan alto! Charlyn, eres un ejemplo para todas las futbolistas de este país y para las niñas que sueñan con patear un balón. A nombre de Chivas, muchas felicidades por tu reconocimiento como Delantera del Año en la Gala del Balón de Oro”, escribió.

En el texto, el dirigente del Rebaño también extendió su reconocimiento a Grupo Pachuca por respaldar el talento mexicano y cerró con un claro “¡Enhorabuena!”.

Más allá de los colores de los clubes, el presidente de Chivas subrayó el valor inspirador de la goleadora para las nuevas generaciones y el avance colectivo del futbol femenil mexicano.