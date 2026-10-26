Scarlett Camberos hace historia: ¿Qué significa su lugar 21 en el Balón de Oro 2026?

Scarlett Camberos abrió un nuevo capítulo para el futbol mexicano al convertirse en la primera futbolista del país nominada al Balón de Oro Femenino. La atacante del América ocupó el puesto 21 de la edición 2026, en su primera participación en el reconocimiento individual de France Football.

El resultado se dio a conocer este lunes 26 de octubre, durante las actividades de la ceremonia celebrada en Londres, Inglaterra. Camberos formó parte de las 30 nominadas al premio, junto a figuras de clubes como Barcelona, Arsenal, Manchester City y Bayern Múnich.

La clasificación del Balón de Oro Femenino 2026 quedó de la siguiente manera, del puesto 11 al 29:

11. Yui Hasegawa/Manchester City

12. Klara Bühl/Bayern Múnich

13. Marina Caldentey/Arsenal

14. Wendie Renard/Ol Lyonnes

15. Cata Coll/FC Barcelona

16. Mapi León/FC Barcelona

17. Esmee Brugts/FC Barcelona

18. Barbra Banda/Orlando Pride

19. Tessa Wullaert/Inter Milan

20. Selma Bacha/Ol Lyonnes

21. Scarlett Camberos/Club América

22. Manaka Matsukubo/North Carolina

23. Momoko Tanikawa/Bayern Múnich

24. Kerstin Casparij/Manchester City

25. Caroline Weir/Real Madrid

26. Alex Greenwood/Manchester City

27. Rose Lavelle/Gotham FC

28. Lorena/Kansas City y Vivianne Miedema/Manchester City

29. Melvine Malard/Manchester United

Más allá de la posición, su presencia en la lista representa un precedente para las jugadoras mexicanas. La capitana azulcrema consiguió entrar en la clasificación de uno de los premios más reconocidos del futbol internacional después de su una participación destacada junto al equipo.

Los números de Scarlett con el América

La nominación de la mexicana estuvo respaldada por una temporada de 47 partidos, en la que registró 27 goles y 17 asistencias. Con 44 participaciones directas en anotaciones, la jugadora fue una de las principales referencias ofensivas del América durante el periodo evaluado para el galardón.

Su rendimiento acompañó una campaña exitosa para las Águilas, que conquistaron la Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, la Copa de Campeonas de la CONCACAF W y el Campeón de Campeonas. Los tres títulos colocaron al conjunto azulcrema entre los equipos protagonistas del futbol femenil nacional e internacional.

En la competencia de CONCACAF, Camberos también recibió el reconocimiento a la Jugadora Más Valiosa, después de contribuir al campeonato del América, que se convirtió en el primer club mexicano en ganar ese torneo

Un precedente para el futbol mexicano

A sus 29 años, Scarlett ha construido una trayectoria entre México y Estados Unidos. Antes de regresar al América en 2024, jugó con Angel City FC de la NWSL; actualmente, continúa con el conjunto azulcrema como capitana del equipo.

Aunque el puesto 21 no la colocó entre las diez finalistas, su nominación marca un antecedente para México en el Balón de Oro Femenino de France Football. Su recorrido entre ambas ligas, acompañado por una temporada de títulos y cifras destacadas, deja una referencia para las jugadoras mexicanas que aspiran a competir en los principales escenarios del futbol mundial.