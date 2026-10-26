Milwaukee, a un triunfo de su primera Serie Mundial

Milwaukee está más cerca que nunca de su primer campeonato de Serie Mundial. Los Cerveceros lograron un ataque de ocho carreras en la quinta entrada y liquidaron el juego para vencer 10-1 a los Rays de Tampa Bay y tomar ventaja de 3-0 en el Clásico de Otoño.

Ningún equipo en la historia de la Serie Mundial se ha levantado de una desventaja de tres juegos para conquistar el título. Los Rays tendrán que ganar cuatro partidos consecutivos para evitar la celebración de los Cerveceros.

El dominicano Freddy Peralta, quien durante ocho temporadas lanzó para Milwaukee, recibió la responsabilidad de abrir por los Rays en el primer encuentro de la serie en el Tropicana Field. Del otro lado, Robert Gasser tomó la pelota por los visitantes.

Peralta y Gasser mantuvieron el duelo sin carreras durante las dos primeras entradas, pero los Cerveceros encontraron la manera de hacerle daño a su antiguo compañero en la tercera. Christian Yelich y Jackson Chourio conectaron sencillos productores para colocar la pizarra 2-0.

La ventaja se mantuvo hasta la quinta entrada, cuando una jugada que parecía terminar con la oportunidad de Milwaukee abrió la puerta a un ataque que cambió el rumbo del partido.

Con corredores en primera y segunda base y dos outs, William Contreras conectó una rola hacia la tercera base. El antesalista Junior Caminero envió la pelota a segunda y el ampáyer marcó el out forzado, que habría puesto fin al episodio.

Sin embargo, los Cerveceros solicitaron la revisión y la decisión fue modificada: el corredor había llegado quieto. La entrada continuó y los Rays pagaron caro la oportunidad adicional.

Los Cerveceros ligaron siete imparables consecutivos y construyeron un racimo de ocho carreras para ampliar la diferencia a 10-0. Lo que había comenzado como un duelo de pitcheo se convirtió en una noche de celebración para los aficionados de Milwaukee que acompañaron a su equipo en Tampa Bay.

Jonathan Aranda, a la banca

Antes del encuentro, la decisión del mánager Kevin Cash de dejar fuera de la alineación titular al mexicano Jonathan Aranda llamó la atención, luego de que el primera base conectó cuatro imparables en los primeros dos juegos de la serie.

El tijuanense Aranda ingresó en la séptima entrada, pero se fue de 2-0 y fue retirado para el último out del encuentro.

Los Rays evitaron la blanqueada en la novena entrada, cuando Yandy Díaz conectó un doble productor para poner el 10-1 definitivo.

Los Cerveceros buscarán este martes completar la barrida y conquistar el primer campeonato de su historia. Si lo consiguen, reducirán a cuatro la lista de franquicias que nunca han ganado la Serie Mundial: los Rays, los Rockies de Colorado, los Padres de San Diego y los Marineros de Seattle.