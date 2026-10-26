Balón de Oro 2026: Lamine Yamal gana el Trofeo Kopa, por tercer año consecutivo

El extremo del FC Barcelona, Lamine Yamal, volvió a hacerse con el reconocimiento al mejor jugador joven del mundo 2026, convirtiéndose en el primer futbolista de la historia en alzarlo tres veces consecutivas.

Tras imponerse en 2024 y 2025, el canterano azulgrana revalidó el galardón en la gala celebrada en el London Palladium, confirmando una superioridad que ya nadie discute en esta categoría.

A sus 19 años, Yamal sigue siendo el referente indiscutible de una generación que, temporada tras temporada, ve cómo el español marca la diferencia tanto con el Barca como con la selección española, donde alzó la Copa del Mundo este 2026.

Lamine Yamal con su Trofeo Kopa 2026 REUTERS

Sin embargo, durante su discurso, mostró su descontentó con haber ganado, debido a que consideró que su compañero Pau Cubarsí, debió de haberlo ganado.

Creo que este premio debería haber sido para Pau Cubarsí. Creo que él lo merecía más”, afirmó.

En la temporada 2025-26, Lamine Yamal fue pieza clave en el título de Liga del Barca: disputó 45 partidos en todas las competiciones, anotó 24 goles y repartió 17 asistencias.

En LaLiga firmó 16 goles y 11 asistencias en 28 encuentros (fue elegido mejor jugador del campeonato), a los que sumó 6 goles y 4 asistencias en la Champions League.

Con la selección española disputó los ocho partidos del Mundial 2026 (siete como titular), marcó un gol y fue parte fundamental del equipo que se proclamó campeón del mundo.

¿Lamine Yamal se despide del Balón de Oro 2026?

Ningún ganador del Trofeo Kopa ha conquistado nunca el Balón de Oro. Ni Kylian Mbappé (2018), ni Matthijs de Ligt, Pedri, Gavi o Jude Bellingham lo han logrado hasta la fecha, y Yamal tampoco lo ha hecho en sus dos anteriores ediciones.

Con el tercer Kopa bajo el brazo, la historia juega en su contra y todo apunta a que el máximo galardón individual de la temporada se decidirá entre Harry Kane y Kylian Mbappé, los dos nombres que lideran las apuestas y el debate entre los especialistas.