Julián Quiñones pone a México en el mapa del Balón de Oro tras 19 años de ausencia

Este lunes, Julián Quiñones se colocó entre los 30 mejores jugadores del mundo al ocupar el lugar 28 en la clasificación del Balón de Oro de France Football.

El delantero del Al Qadsiah se convirtió en uno de los nombres destacados para el futbol mexicano durante la votación, gracias a su producción goleadora y su gran desempeño con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026.

Asimismo, fue el máximo romperredes del futbol árabe, con 33 anotaciones en 31 partidos disputados, superando a jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo, Joao Félix e Ivan Toney. Al contabilizar todas las competiciones en las que participó, sus registros alcanzaron los 41 goles y cinco asistencias. Además, igualó el récord de más goles de un futbolista mexicano durante un Mundial, con cuatro.

El puesto 28 de Julián Quiñones en la clasificación del Balón de Oro lo colocó por encima de jugadores como Sadio Mané y William Saliba, mientras que fue superado por Bruno Fernandes y Dayot Upamecano, quienes ocuparon los lugares 27 y 26, respectivamente. Aunque quedó lejos de los primeros puestos, su incursión en dicho ranking representa una gran distinción en su carrera.

Asimismo, la clasificación del Balón de Oro del 2026 marca el regreso de un jugador mexicano después de 19 años de ausencia, pues el último representante del Tricolor había sido Guillermo Ochoa, quien, en 2007, con 22 años y jugando para el América, finalizó en el lugar 30 de aquella edición.

De la liga de ascenso a Arabia Saudita: el camino de Quiñones al top 30 del Balón de Oro

Su llegada al futbol mexicano se dio en 2016, cuando, después de destacar como uno de los mejores talentos de Colombia, los Tigres de la UANL vieron en él una oportunidad de oro y lo incorporaron a sus fuerzas básicas, para posteriormente enviarlo a préstamo con los Venados de Mérida, de la Liga de Ascenso. En Yucatán, el ariete encontró regularidad y proyección, cualidades que se tradujeron en goles y le abrieron una oportunidad en la Primera División.

Con Lobos BUAP, Julián Quiñones comenzó a destacar en la Liga MX al registrar 16 goles durante la temporada 2017-2018. Posteriormente, se convirtió en una pieza clave del Atlas, con el que conquistó el bicampeonato de la Liga MX en el Apertura 2021 y el Clausura 2022. Con los Zorros disputó 82 partidos y marcó 32 anotaciones.

Su siguiente paso fue el América, donde sumó otro bicampeonato al conseguir los títulos del Apertura 2023 y el Clausura 2024. Con las Águilas vivió su mejor etapa en la Liga MX, pues encontró su mayor producción goleadora sin desempeñarse como centro delantero. Ahí marcó 23 anotaciones en 52 partidos.

Julián Quiñones ganó un par de títulos con América antes de partir a Arabia Saudita como el traspaso más caro en la historia de la Liga MX. Mexsport

Luego de participar en una de las eras doradas del americanismo, decidió emigrar al futbol árabe, donde muchos apuntaban a que su carrera tendría una baja considerable. Sin embargo, el resultado fue todo lo contrario, pues sus números han superado los de muchos futbolistas de la élite. Asimismo, fue uno de los jugadores más importantes de México en el Mundial de 2026.

Julián Quiñones en el mundial de 2026. Mexsport

Julián Quiñones ostenta seis títulos de liga, lo que lo convierte en uno de los futbolistas con más campeonatos en la historia del futbol mexicano. La trayectoria del jugador del Al Qadsiah evidencia la importancia de la formación de jóvenes en México, donde la proyección y las oportunidades pueden conducir a uno de los reconocimientos más importantes en la historia del futbol.