Joan Laporta espera aprender de la derrota contra Real Madrid

Apenas habían pasado 24 horas del descalabro que sufrió el Barcelona a manos del Real Madrid en el clásico de La Liga, y el presidente del cuadro catalán, Joan Laporta, se enfrentó a los cuestionamientos de la derrota que significó romper la racha de nueve victorias consecutivas.

Laporta asistió a la Gala del Balón de Oro en el London Palladium Theatre, en Londres, Inglaterra, donde uno de los principales candidatos varoniles para ganar el Balón de Oro era el jugador del Barcelona, Lamine Yamal.

Ha sido una semana que no hemos estado afortunados. Tenemos que aprender la lección. Ayer no nos dejaron expresar nuestro juego. Aceptarlo con deportividad, que nos motive para que sigamos adelante. Las expectativas están intactas. Hemos arrancado muy bien esta temporada y vamos a continuar así, estoy seguro”, mencionó el directivo.

Sobre la estrategia que presentó el Director Técnico Hansi Flick para encarar el clásico, Laporta justificó que el estratega alemán tiene bien claro en qué se equivocó. Incluso, reveló que hoy mismo se reunieron para analizar el resultado de la fecha 10 de LaLiga en casa.

“Servirá para aprender de los errores y mejorar todo lo que tengamos que mejorar. Hansi tiene muy claro lo que sucedió, lo ha expresado en conferencia de prensa y hoy también lo hemos hablado en un pequeño círculo para ver cómo sucedió todo esto, toda esta circunstancia”, dijo.

Aunque no se han dado las victorias en la cancha, el jugador de su equipo, Lamine Yamal fue reconocido por tercer año consecutivo con el Trofeo Kopa al mejor jugador joven del año.