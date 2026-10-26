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Tabla de la Liga Femenil BBVA tras la Jornada 12 Apertura 2026: ¿Quiénes están en Liguilla? 

Tras la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA, América y Rayadas lideran con 31 puntos. Conoce resultados, partidos destacados y cómo van los grupos rumbo a la Liguilla.

Por: Eduardo Cristobal Colin

América y Rayadas ya lideran y casi cierran la Liguilla: así queda la tabla de la Liga Femenil tras la Jornada 12
América y Rayadas ya lideran y casi cierran la Liguilla: así queda la tabla de la Liga Femenil tras la Jornada 12Especial

Con el Clásico Regio como plato fuerte y goleadas de alto voltaje, la jornada 12 cerró con América y Rayadas compartiendo el liderato general con 31 puntos, mientras el Grupo A quedó prácticamente definido y en el B se mantiene la pelea por los últimos boletos.

Restan apenas seis puntos por disputar y la fiesta de cuartos de final ya tiene varios nombres confirmados.

Scarlett Camberos durante un partido con el América.
Scarlett Camberos figuró entre las candidatas al Balón de Oro Femenino de 2026 tras una temporada llena de logros personales y colectivos junto al América.Mexsports

Resumen de la Jornada 12 de la Liga BBVA Femenil

El Clásico Regio entre Tigres y Rayadas terminó 2-2 en el Universitario en un partido de alta intensidad. Las Rayadas se adelantaron 2-0 (autogol de Anika Rodríguez y tanto de Lucía García), pero Thembi Kgatlana firmó un doblete para rescatar el empate, en un duelo que terminó con las visitantes con nueve jugadoras.

Por su parte, América destrozó 0-7 a Atlético de San Luis en un recital ofensivo (Geyse Ferreira con triplete, más goles de Saldívar, Guerrero y Camberos).

Mientras Pachuca goleó 5-0 a Necaxa y Toluca se impuso 2-1 como visitante ante Cruz Azul para afianzar su lugar en la Liguilla.

En el Grupo A los cuatro clasificados a la Liguilla (Rayadas, Tigres, Juárez y Toluca) ya están matemáticamente asegurados.

En el B, América y Chivas tienen su boleto confirmado, mientras San Luis y Pumas ocupan de momento los otros dos lugares, aunque Atlas (16 puntos) mantiene opciones de alcanzarlos en las dos jornadas que restan.

Resultados de la Jornada 12

  • Tijuana 1-1 Pumas
  • Pachuca 5-0 Necaxa
  • Atlético de San Luis 0-7 América
  • FC Juárez 2-1 Querétaro
  • Cruz Azul 1-2 Toluca
  • Tigres 2-2 Rayadas
  • Atlante 0-1 Guadalajara
  • Atlas 2-1 Puebla

Así van los grupos de la Liga Femenil BBVA

GRUPO A

  1. Rayadas – 31 puntos (clasificado)
  2. Tigres – 29 puntos (clasificado)
  3. FC Juárez – 27 puntos (clasificado)
  4. Toluca – 26 puntos (clasificado)
  5. León – 19 puntos
  6. Santos Laguna – 16 puntos
  7. Cruz Azul – 15 puntos
  8. Atlante – 7 puntos
  9. Querétaro – 6 puntos

GRUPO B

  1. América – 31 puntos (clasificado)
  2. Chivas – 27 puntos (clasificado)
  3. Atlético de San Luis – 19 puntos
  4. Pumas – 17 puntos
  5. Atlas – 16 puntos
  6. Pachuca – 13 puntos
  7. Tijuana – 11 puntos
  8. Puebla – 4 puntos
  9. Necaxa – 0 puntos

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