Tabla de la Liga Femenil BBVA tras la Jornada 12 Apertura 2026: ¿Quiénes están en Liguilla? 

Con el Clásico Regio como plato fuerte y goleadas de alto voltaje, la jornada 12 cerró con América y Rayadas compartiendo el liderato general con 31 puntos, mientras el Grupo A quedó prácticamente definido y en el B se mantiene la pelea por los últimos boletos.

Restan apenas seis puntos por disputar y la fiesta de cuartos de final ya tiene varios nombres confirmados.

Scarlett Camberos figuró entre las candidatas al Balón de Oro Femenino de 2026 tras una temporada llena de logros personales y colectivos junto al América. Mexsports

Resumen de la Jornada 12 de la Liga BBVA Femenil

El Clásico Regio entre Tigres y Rayadas terminó 2-2 en el Universitario en un partido de alta intensidad. Las Rayadas se adelantaron 2-0 (autogol de Anika Rodríguez y tanto de Lucía García), pero Thembi Kgatlana firmó un doblete para rescatar el empate, en un duelo que terminó con las visitantes con nueve jugadoras.

Por su parte, América destrozó 0-7 a Atlético de San Luis en un recital ofensivo (Geyse Ferreira con triplete, más goles de Saldívar, Guerrero y Camberos).

Mientras Pachuca goleó 5-0 a Necaxa y Toluca se impuso 2-1 como visitante ante Cruz Azul para afianzar su lugar en la Liguilla.

En el Grupo A los cuatro clasificados a la Liguilla (Rayadas, Tigres, Juárez y Toluca) ya están matemáticamente asegurados.

En el B, América y Chivas tienen su boleto confirmado, mientras San Luis y Pumas ocupan de momento los otros dos lugares, aunque Atlas (16 puntos) mantiene opciones de alcanzarlos en las dos jornadas que restan.

Resultados de la Jornada 12

Tijuana 1-1 Pumas

Tijuana 1-1 Pumas Pachuca 5-0 Necaxa

Atlético de San Luis 0-7 América

FC Juárez 2-1 Querétaro

Cruz Azul 1-2 Toluca

Tigres 2-2 Rayadas

Atlante 0-1 Guadalajara

Atlas 2-1 Puebla

Así van los grupos de la Liga Femenil BBVA

GRUPO A

Rayadas – 31 puntos (clasificado) Tigres – 29 puntos (clasificado) FC Juárez – 27 puntos (clasificado) Toluca – 26 puntos (clasificado) León – 19 puntos Santos Laguna – 16 puntos Cruz Azul – 15 puntos Atlante – 7 puntos Querétaro – 6 puntos

GRUPO B