Tabla de la Liga Femenil BBVA tras la Jornada 12 Apertura 2026: ¿Quiénes están en Liguilla?
Tras la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA, América y Rayadas lideran con 31 puntos. Conoce resultados, partidos destacados y cómo van los grupos rumbo a la Liguilla.
Con el Clásico Regio como plato fuerte y goleadas de alto voltaje, la jornada 12 cerró con América y Rayadas compartiendo el liderato general con 31 puntos, mientras el Grupo A quedó prácticamente definido y en el B se mantiene la pelea por los últimos boletos.
Restan apenas seis puntos por disputar y la fiesta de cuartos de final ya tiene varios nombres confirmados.
Resumen de la Jornada 12 de la Liga BBVA Femenil
El Clásico Regio entre Tigres y Rayadas terminó 2-2 en el Universitario en un partido de alta intensidad. Las Rayadas se adelantaron 2-0 (autogol de Anika Rodríguez y tanto de Lucía García), pero Thembi Kgatlana firmó un doblete para rescatar el empate, en un duelo que terminó con las visitantes con nueve jugadoras.
Por su parte, América destrozó 0-7 a Atlético de San Luis en un recital ofensivo (Geyse Ferreira con triplete, más goles de Saldívar, Guerrero y Camberos).
Mientras Pachuca goleó 5-0 a Necaxa y Toluca se impuso 2-1 como visitante ante Cruz Azul para afianzar su lugar en la Liguilla.
En el Grupo A los cuatro clasificados a la Liguilla (Rayadas, Tigres, Juárez y Toluca) ya están matemáticamente asegurados.
En el B, América y Chivas tienen su boleto confirmado, mientras San Luis y Pumas ocupan de momento los otros dos lugares, aunque Atlas (16 puntos) mantiene opciones de alcanzarlos en las dos jornadas que restan.
Resultados de la Jornada 12
- Tijuana 1-1 Pumas
- Pachuca 5-0 Necaxa
- Atlético de San Luis 0-7 América
- FC Juárez 2-1 Querétaro
- Cruz Azul 1-2 Toluca
- Tigres 2-2 Rayadas
- Atlante 0-1 Guadalajara
- Atlas 2-1 Puebla
Así van los grupos de la Liga Femenil BBVA
GRUPO A
- Rayadas – 31 puntos (clasificado)
- Tigres – 29 puntos (clasificado)
- FC Juárez – 27 puntos (clasificado)
- Toluca – 26 puntos (clasificado)
- León – 19 puntos
- Santos Laguna – 16 puntos
- Cruz Azul – 15 puntos
- Atlante – 7 puntos
- Querétaro – 6 puntos
GRUPO B
- América – 31 puntos (clasificado)
- Chivas – 27 puntos (clasificado)
- Atlético de San Luis – 19 puntos
- Pumas – 17 puntos
- Atlas – 16 puntos
- Pachuca – 13 puntos
- Tijuana – 11 puntos
- Puebla – 4 puntos
- Necaxa – 0 puntos