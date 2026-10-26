Video: Batalla campal tras la victoria del Galatasaray sobre Fenerbahçe

El clásico entre Galatasaray y Fenerbahçe, disputado este lunes 26 de octubre en el Rams Park por la Jornada 9 de la Süper Lig, finalizó bajo un clima de máxima tensión e incidentes sobre el terreno de juego.

A pesar del triunfo del conjunto local por 2-1 con un doblete de Victor Osimhen, los roces verbales y físicos entre los futbolistas opacaron el espectáculo deportivo. El ambiente caldeado se percibió desde el inicio del encuentro.

Apenas a los 20 segundos de juego, se produjo un fuerte cruce de palabras y empujones entre el delantero del Fenerbahçe, Romelu Lukaku, y el defensor del Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı, lo que obligó a los compañeros de ambos planteles a intervenir rápidamente para evitar un altercado mayor en el arranque del partido.

Una vez concluido el compromiso, la situación escaló de forma dramática en el centro del campo. El detonante se dio tras el silbatazo del árbitro, ya que se inició un tenso choque verbal entre Kerem Aktürkoğlu del Fenerbahçe y Roland Sallai del Galatasaray, en el que también terminó involucrado un miembro del Cuerpo Técnico del Galatasaray.

La discusión provocó una gresca generalizada entre jugadores de ambos banquillos. El momento de mayor fricción ocurrió cuando el defensor del Fenerbahçe, Archie Brown, y Abdülkerim Bardakcı se trenzaron en un forcejeo hasta caer al césped.

Debido a la magnitud de los empujones y las escenas de descontrol, las fuerzas de seguridad e integrantes de la policía debieron ingresar al terreno de juego para separar a las delegaciones y restablecer el orden en una maniobra que tomó entre 3 y 4 minutos.

Sanciones arbitrales y declaraciones

Tras dispersarse la trifulca, el cuerpo arbitral aplicó las primeras sanciones disciplinarias en el acta del partido. Se llevaron tarjeta roja Abdülkerim Bardakcı del Galatasaray y Archie Brown de Fenerbahçe, por agresión.

Recibieron amonestación Kerem Aktürkoğlu y Roland Sallai por su participación en el inicio del conflicto.